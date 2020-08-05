أبرزها فيتامين سي.. 4 فيتامينات لزيادة النشاط والتخلص من الخمول

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - آلاء نبيل: يؤدي نقص بعض الفيتامينات في الجسم إلى الشعور بالخمول والإرهاق بشكل مستمر، حيث يعتمد عليها الجسم في الحصول على الطاقة والحيوية اللازمتين لأداء الأنشطة اليومية، وبذل المجهودات البدنية المختلفة.اضغط هنا

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