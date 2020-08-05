كتب: هن - 12:09 ص | الأربعاء 05 أغسطس 2020

استغلي ما تبقى من لحم عيد الأضحى الضأن، وحضري لأسرتك فاهيتا لحمة ضاني، غنية بالخضروات، بطريقة جديدة وغير تقليدية، وقدميها مع الأرز الأبيض. المقادير نصف كيلو لحم ضأن بصل مفروم فلفل أحمر فلفل أصفر وأخضر صلصة صويا Advertisements ملح ملعقة كبيرة فلفل أسود ملعقة كبيرة بودرة بابريكا ملعقة كبيرة زيت صلصة ورسيسترشاير طريقة عمل فاهيتا لحمة ضاني في وعاء، قطعي لحم الضأن إلى قطع صغيرة الحجم. تبلي اللحم مع صلصة الصويا وصلصة ورسيسترشاير، ثم ضيفي الملح والفلفل الأسود. احفظي الوعاء في الثلاجة لمدة ساعة. قومي بتحمير البصل أولًا، ثم ضيفي له اللحم الضأن المتبل، والفلفل الألوان حتى ينضج، ثم قدميه مع التورتيلا.

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