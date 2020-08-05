بسبب الشمس.. تعرف على أعراض وأسباب سرطان الشفاه

صحة

مع ارتفاع درجات الحرارة، والتعرض لحرارة الشمس الضارة والحارقة، من الممكن أن يتعرض الأشخاص للإصابة بسرطان الشفاه، الناتج عن أضرار أشعة الشمس الضارة، أو حتى بسبب الإفراط في استخدام التبغ.

وسرطان الشفاه، يُعَد أحد أنواع سرطان الفم، حيث يبدأ في الخلايا الرقيقة والمسطحة في الطبقات المتوسطة والخارجية من الجلد والتي تُسمَّى الخلايا الحرشفية، قبل أن ينتشر.

ويرصد "هُن" كل ما يتعلق بسرطان الشفاه، وفقًا لـ"مايو كلينك".

أعراض سرطان الشفاه

ظهور بقعة مرتفعة قليلًا على الشفاه تميل إلى اللون الأبيض

قرحة على الشفاه

وخز أو ألم أو خدر الشفاه

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وخز أو ألم أو خدر على الجلد المحيط بالفم

أسباب سرطان الشفاه

عادًة يحدث السرطان عندما تحدث تغييرات (طفرات) في الحمض النووي للخلايا، فضلا عن تكاثر الخليا بشكل لا يمكن السيطرة عليه، حيث تُشكل هذه الخلايا المتراكمة وَرمًا، ومن ثَم يمكن أن تغزو أنسجة الجسم الطبيعية وتدمرها، وتأتي على النحو التالي:

استخدام التبغ من أي نوع

تعرض شفتيكَ لأشعة الشمس بشكل زائد

ضعف جهاز المناعة

الوقاية من سرطان الشفاه

توقفْ عن تعاطي التبغ إذا كنت تستخدمه.

تجنب الشمس خلال فترة منتصف النهار.

تجنب منتجات "التان" على شفاهك.