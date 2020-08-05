الامارات | 5 وصفات آمنة لتخفيف أعراض الصداع

شكرا لقرائتكم خبر عن 5 وصفات آمنة لتخفيف أعراض الصداع والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - الصداع هو حالة مرضية شائعة يعانيها كثيرون يومياً. وهناك أنواع كثيرة من الصداع، وأكثرها شيوعاً الصداع التوتري.

ورغم وجود أدوية بالجملة لتخفيف أعراض الصداع، فإن هناك أيضاً عدداً من العلاجات الطبيعية الفاعلة، حسبما جاء على موقع «هيلث لاين».

للإطلاع على الوصفات الـ5، يرجى الضغط على هذا الرابط.

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