الامارات | شيخة المطيري تحاضر عن «تاريخ مهن المكتبات»

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شكرا لقرائتكم خبر عن شيخة المطيري تحاضر عن «تاريخ مهن المكتبات» والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - نظمت جمعية الإمارات للمكتبات والمعلومات، بالتعاون مع مركز جمعة الماجد للثقافة والتراث، محاضرة بعنوان: «تاريخ مهن المكتبات»، عبر منصتها الافتراضية على تطبيق زووم.
وقدمت المحاضرة رئيسة قسم الثقافة الوطنية بالمركز، الشاعرة الإماراتية شيخة المطيري، وأدارتها رئيسة اللجنة العلمية في الجمعية الإعلامية، سارة المرزوقي.
بدأت المحاضرة بحديث عن أهمية التأريخ في مجال المكتبات، وذكر مجموعة من أول الأبحاث والرسائل الجامعية في هذا المجال.
وتحدثت المطيري عن أهمية التأريخ لمن عمل بالمكتبة على امتداد التاريخ والمهن التي كانت مرتبطة بالمكتبة، وكيفية ورود المعلومات التي تتضمن تاريخ المهن في كتب التاريخ، أو كتب دراسات المكتبات.
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