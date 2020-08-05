الامارات | 30 ملليغراماً من الحديد يومياً.. ضرورية للمرأة الحامل

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شكرا لقرائتكم خبر عن 30 ملليغراماً من الحديد يومياً.. ضرورية للمرأة الحامل والان نبدء بالتفاصيل
الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت الجمعية الألمانية للتغذية أن المرأة تحتاج خلال فترة الحمل إلى مزيد من عنصر الحديد، بسبب زيادة حجم الدم ونمو الرحم والمشيمة، ولإمداد الجنين بهذا العنصر المهم لبناء الدم ولأيض الطاقة.
وأوضحت الجمعية أن المرأة تحتاج خلال فترة الحمل إلى الحديد بكمية تبلغ نحو 30 ملليغراماً يومياً، مشيرة إلى أن المصادر الغذائية للحديد تتمثل في اللحوم الحمراء والبقوليات (كالعدس والفاصولياء)، ومنتجات الحبوب الكاملة والمكسرات والخضراوات الخضراء (كالخس والسبانخ والبازلاء والملفوف والبروكلي).
ويرفع نقص الحديد بالجسم أثناء الحمل خطر حدوث ولادة مبتسرة أو نقص وزن الطفل عند الولادة. وتتمثل أعراض نقص الحديد بالجسم في شحوب الوجه وتقصف الأظافر وتساقط الشعر وتشقق زوايا الفم، إضافة إلى الشعور بالتعب والصداع والدوار وضعف التركيز وتراجع القدرة على بذل المجهود.
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