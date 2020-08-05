الامارات | التهاب الجلد العصبي يحتاج إلى علاج نفسي أيضاً

شكرا لقرائتكم خبر عن التهاب الجلد العصبي يحتاج إلى علاج نفسي أيضاً والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - قالت الجمعية الألمانية للأمراض الجلدية والحساسية إن مرضى التهاب الجلد العصبي الشباب بحاجة إلى علاج نفسي أيضاً، إلى جانب العلاج الدوائي. وعللت الجمعية ذلك بأن الأعراض المميزة للالتهاب، التي تتمثل في مواضع الاحمرار والتشققات الجلدية والقشور والحكة، تُسبب لهم حرجاً بالغاً، وتمنعهم من مواكبة أحدث صيحات الأزياء، ما يدفعهم للانعزال ويجعلهم يقعون فريسة سهلة لاضطرابات الخوف والقلق والاكتئاب. تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news Share طباعة فيسبوك تويتر لينكدين Pin Interest Whats App

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