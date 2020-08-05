الامارات | زيادة في تسوّق الشباب عبر الإنترنت بسبب «كورونا»

شكرا لقرائتكم خبر عن زيادة في تسوّق الشباب عبر الإنترنت بسبب «كورونا» والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - ذكرت دراسة حديثة زيادة معدل تسوق الشباب عبر الإنترنت، بسبب أزمة وباء «كورونا»، مقارنة بما كانت عليه الحال قبل الأزمة.

وجاء في الدراسة الرقمية لـ«بوست بنك» عن الشباب في عام 2020، التي كشف عنها أمس، أن 35% من الشباب، الذين تراوح أعمارهم بين 16 و18 عاماً، ذكروا أنهم يتسوقون بشكل أكبر عبر الإنترنت منذ بداية تفشي الوباء.

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وأضافت أن الشباب أنفقوا في المتوسط 77 يورو شهرياً على الشراء عبر الإنترنت، ويزيد ذلك بنسبة 42% على ما أنفقوه العام الماضي.

وبشكل إجمالي، أظهرت الدراسة قيام تسعة من بين كل 10 شباب في سن المراهقة في ألمانيا، بالتسوق عبر الإنترنت. كما زاد معدل إنفاق الشبان في هذه المرحلة العمرية على معدل إنفاق الفتيات، إذ أنفقوا 92 يورو في المتوسط شهرياً، فيما أنفقت الفتيات 63 يورو شهرياً.

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