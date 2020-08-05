الامارات | مصر تدعو إيلون ماسك: نحن في انتظارك لتعرف بناة الأهرامات

شكرا لقرائتكم خبر عن مصر تدعو إيلون ماسك: نحن في انتظارك لتعرف بناة الأهرامات والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مصر الملياردير إيلون ماسك، مؤسس شركتي «تيسلا» و«سبايس إكس»، لزيارة أهرامات الجيزة التاريخية، بعد أن نشر تغريدة ساخرة، قال فيها إن «كائنات فضائية» بنت هذه الآثار العملاقة.

وقال ماسك في تغريدة على «تويتر»: «من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات».

وأثارت التغريدة جدلاً وردوداً متنوعة من المصريين، بين منددين بموقف ماسك، دعوه إلى عدم تداول نظريات مؤامرة متداولة منذ زمن بعيد بشأن أهرامات الجيزة، وآخرين اختاروا السخرية أسلوباً للرد.

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غير أن وزيرة التعاون الدولي المصرية، رانيا المشاط، التي كانت تشغل منصب وزيرة السياحة سابقاً، اغتنمت تغريدة الأميركي كفرصة للتسويق لآثار بلادها. وكتبت على «تويتر»: «أتابع عملك بإعجاب، وأدعوك مع سبايس إكس لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات، وأيضاً للتحقق من مقابر بناة الهرم».

وأضافت «سيد ماسك، نحن في انتظارك»، ودعته إلى زيارة الأهرامات، وهي من عجائب الدنيا السبع بالعالم القديم.

وشُيّد هرم خوفو، المعروف بالهرم الأكبر، والبالغ طوله 146 متراً، قبل أكثر من 4500 سنة.

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