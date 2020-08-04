جلسة تصوير منى زكي بين الأشجار.. وسوسن بدر تعلق

لايف ستايل

شاركت الفنانة منى زكي، صور جلسة التصوير التي خضعت لها، وذلك عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام".

وظهرت "منى" في جلسة التصوير بين الأشجار في إحدى الغابات، بفستان بحمالات عريضة ومخطط بالطول، معلقة على الصور: "خاطر واخرج من منطقة الراحة الخاصة بك، فهو أفضل شيء يمكنك القيام به لنفسك".

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وتفاعل متابعو الفنانة منى زكي، على صور جلسة التصوير، إذ حصدت أكثر من 16 ألف إعجاب، ومن ضمن التعليقات، قالت الفنانة سوسن بدر: "عندك حق".

ومن ضمن تعليقات المتابعين: "الممثلة المفضلة بالنسبة لي"، "قمر ما شاء الله"، و"إيه الصور الحلوة دي".

وتصور الفنانة منى زكي، حاليا، دورها في مسلسل "تقاطع ‏طرق"، وهو من بطولة محمد فراج ومحمد ممدوح ‏وعائشة بن أحمد وسيد رجب.