طفلة أغنية تررم بعد حصولها على 84%: ذاكرت لوحدي من غير دروس

علاقات و مجتمع

ظروف استثنائية عاشها طلاب الثانوية العامة هذا العام، أثرت جائحة فيروس كوورنا عليهم وأثارت القلق والهلع في قلوبهم، وكانت ممن تأثرت بهذه الظروف الفنانة الشابة نهال نور، التي لم تكن الجائحة الشيء الوحيد الذي شتت تركيزها، بل انشغالها أيضا بتحقيق حلمها للمشاركة في السباق الرمضاني لعام 2020، بمسلسل النهاية، مع الفنان يوسف الشريف.

حصلت "نهال" على مجموع 83.90% في المرحلة الثانوية بشعبة الأدبي، والذي كان مرضيًا بالنسبة لها، كونها ترغب في الالتحاق بمعهد الفنون المسرحية، لدراسة أصول الفن، وروت خلال حديثها لـ"الوطن"، كواليس تلقيها نتيجة الثانوية وخططها القادمة.

"كنت نايمة وأخويا نهاد اللي جاب النتيجة"، بهذه العبارة بدأت الفنانة الشابة حديثها، قائلةً: "مكنتش متوقعة إني أجيب المجموع ده، وفكرت إني هكون أقل من كده، يعني في السبعينات، نظرا لأني مخدتش دروس ولا مراجعات، بسبب كورونا وتصوير مسلسل النهاية".

ولم تستطع "نهال" التنسيق بين عملها بمجال الفن وبين مذاكرتها ما جعلها تنشغل طيلة الوقت حتى أسابيع قليلة قبل موعد الامتحانات: "كان عندي مشكلة في مادة الجغرافيا وقت المذاكرة، كانت سخيفة بالنسبة ليا، عكس لغتي الإنجليزي والفرنساوي".

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كانت نهال، كغيرها ممن يشعرون بالخوف والهلع فور اقتراب موعد الامتحانات، فالبكاء كان رفيقها خاصة في الساعات القليلة التي تفصلها عن أداء الامتحان: "كنت بحس نفسي ضايعة ومش عارفة ألم المنهج، كنت مقدرة فكرة إني مبخدش دروس، وبضطر أقعد أذاكر لوحدي".

"كحول وكمامة واقية ومباديل مبللة"، كانت هذه الأدوات التي ترافق "نهال" فور ذهابها لأداء الامتحانات، كإجراء احترازي للوقاية من فيروس كورونا المستجد: "الفترة دي كانت صعبة على الكل وخاصة على الطلاب، وبضطر أنزل قبل الميعاد بنصف ساعة للتأكد من نظافة المقعد الخاص بي".

وعن الكلية التي ترغب الفنانة الشابة في الالتحاق بها: "طول عمري من قبل دخول الثانوية العامة، وأنا نفسي أدخل معهد الفنون المسرحية".

تسابق نجوم ونجمات الفن على تهنئة نهال، فور إعلان نتيجة الثانوية العامة، فكانت الفنانة ناهد السباعي، أول من تواصل معها، ثم الفنان حسام داغر، ولم تتلق أي اتصال من الفنان يوسف الشريف.

وكانت أطلت نهال نور، قبل 14 عاما، على شاشات التلفزيون، من خلال فيديو كليب "تررم"، برفقة المطرب محمود العسيلي، وتحديدا في عام 2006، ونالت وقتها إعجاب الجمهور بجمالها وشقاوتها التي بدت واضحة خلال الكليب.

وعادت من خلال مسلسل النهاية، بدور ريناد، وخطفت أنظار المتابعين خلال أحداث الحلقة الثانية من المسلسل.