محمد اسماعيل - القاهرة - قواعد غريبة على الضيوف اتباعها عند تناول الطعام مع الملكة إليزابيث

كتب – سيد متولي

لن يكون العشاء مع الملكة إليزابيث خاليا من قائمة طويلة من البروتوكولات والقواعد الواجب اتباعها.

وفقا لموقع " thelist"، تتبع أي عائلة ملكية آداب السلوك، وكذلك فإن قواعد العشاء الملكي ليست استثناءً، سواء كانت ضيوفها سياسيين أو قادة أجانب أو أصدقاء، فإن الملكة تملي ما يحدث على طاولتها دون طرح أسئلة.

لا يجوز لأحد الجلوس أمام الملكة، ويجب أن تأكل هي أولاً، ويتوقف الجميع عن تناول الطعام بمجرد انتهاء الملكة من الأكل.

كما يجب أن تعلم كل حركة للملكة عند جلوسها على الطاولة، وتطبيقها أثناء تناول الطعام، حتى مع استخدام نفس الأدوات.

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كيف تتعامل الملكة إليزابيث مع المخطئ؟

لا تخطئ، فالأكل قبل الملكة أو عندما لا تجلس خطأ كبير جدًا، لحسن الحظ، فإن الملكة لا تنفعل على أي شخص يخطئ.

كبير الخدم السابق، بول بوريل يكشف مثالاً عندما تناول ضيف الحلوى قبل الملكة.

يقول بوريل لصحيفة الجارديان: "كنت ذات مرة في اليخت الملكي البريطاني في جنوب المحيط الهادئ وكانت الملكة تستضيف عشاء لأمير محلي."

وتابع: "لقد تم تقديم الحلوى، نسي الأمير ووضع العنب في وعاءه ثم بعض الكرز، ثم سكب الكريمة والسكر، لتحضير نوعًا من حساء الفاكهة، كنت أقف وراء الملكة وكنت مرعوبا، لا أريد أن أجعله يشعر بالحرج، "كان على وشك رفع الوعاء إلى شفتيه لشربه، لكنه تدارك الأمر عندما نظر إلى الملكة وأدرك أنه ارتكب خطأ فادحا، قبل أن تقوم الملكة بالتقاط وعاءها ثم أخذت رشفة، وانتهى الأمر".

قد تبدو قواعد الملكة مملة وقديمة، لكن الرؤساء والقادة السابقين اتبعوها بدافع الاحترام، كل ما على الضيوف فعله هو اتباع خطوتها، وانتظار جلوسها مع ترك ابتسامة.