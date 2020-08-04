محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: تعتبر الكلي من الأعضاء الرئيسية في جسم الإنسان، كونها مسؤولة عن تخليص الجسم من السموم، وتنقيته من الأملاح والشوائب عن طريق البول، مما يساعد في الحفاظ على الحالة الصحية للجسم، وهناك بعض العلامات التي قد تنذر الشخص بوجود مشكلة صحية ما في الكلى. اضغط هنا.

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كانت هذه تفاصيل خبر التبول المتكرر من ضمنها.. 7 علامات تنذر بالإصابة بأمراض الكلى لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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