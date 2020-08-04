هل "المساج" آمن في زمن كورونا؟.. خبراء يكشفون

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

معظم الناس مرهقون بدرجة كبيرة، لذلك من المنطقي أنه إذا كانت لديك السيولة المالية، فبكل تأكيد تريد الحصول على تدليك، ولكن هل هذه فكرة جيدة الآن في ظل تفشي فيروس كورونا؟.

لدى مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها الأمريكي، توصيات محددة حول كيفية أن تكون آمنًا قدر الإمكان أثناء القيام بعدد كبير من الأنشطة اليومية المختلفة، لكن لا يوجد من بينها الحصول على تدليك، هذا لا يعني بالضرورة أنه ليس آمنًا، فهو لا يشمله مركز السيطرة على الأمراض. لذا ، هل من الآمن الحصول على تدليك؟ إليك ما يقوله الخبراء عن ذلك وفقا لموقع "health".

ما هو خطر الحصول على تدليك؟

في جلسة التدليك، فإن أكبر خطر تتخذه هو أن تكون على اتصال وثيق مع شخص آخر، هذا لأنه يعتقد أن كورونا ينتشر بشكل أساسي بين الأشخاص الذين هم على بعد متر واحد فقط من بعضهم البعض من خلال قطرات الجهاز التنفسي التي يتم إنشاؤها عندما يسعل الشخص المصاب أو يعطس أو يتحدث، حسب مركز السيطرة على الأمراض، يمكن أن تهبط تلك القطرات في أفواه أو أنوف الأشخاص القريبين، أو يمكن استنشاقها في رئتيهم.

تقول منظمة الصحة العالمية إن هناك بعض الدلائل على أن الفيروس الذي يسبب، ينتقل في الهواء في حالات معينة.

بعد ذلك، قد يكون هناك أيضًا بعض المخاطر في الاتصال بالأسطح التي يتم لمسها بشكل متكرر (مثل طاولة التدليك) ، حيث قد ينتشر كوفيد أيضًا عن طريق لمس سطح أو شيء يحتوي على الفيروس عليه ثم لمس فمك أو الأنف أو العيون.

نصائح لاصحاب أماكن التدليك

قم بتطبيق بروتوكولات التنظيف والتطهير والتعقيم الشاملة في غرفة التدليك، وكذلك أي مناطق مشتركة وأي أشياء يلمسها العملاء.

ضع في اعتبارك استخدام معدات الحماية الشخصية، بما في ذلك الأقنعة والقفازات.

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احرص على نظافة اليدين باستمرار.

قم بتخصيص المواعيد للسماح بالتعقيم بين العملاء وتحسين المسافة الاجتماعية.

تعديل سياسة الإلغاء للسماح للعملاء بالإلغاء إذا ظهرت عليهم علامات المرض.

شجع العملاء على الاهتمام بنظافة اليدين واستخدام معدات واقية مثل الأقنعة.

مع كل هذه الاحتياطات، هل من الآمن الحصول على تدليك الآن؟

لسوء الحظ، فإن كلمة "آمن" ليست كلمة تنطبق على فعل معظم الأشياء في الأماكن العامة أو حول الأشخاص خارج أسرتك هذه الأيام، كما يقول الدكتور أدالجا خبير الامراض المعدية في مركز جونز هوبكنز بأمريكا، لكنه يؤكد أن ذلك يعتمد حقًا على الخدمات المقدمة، إذا اتبع أصحاب أماكن التدليك الإرشادات التي وضعتها منظمات الصحة العامة، فقد تكون آمنة نسبيًا.

يقول توماس روسو، دكتوراه في الطب، رئيس قسم الأمراض المعدية في جامعة بوفالو: "يمكنك تقليل المخاطر حتى تكون آمنة نسبيًا، يجب على الجميع ارتداء الأقنعة - الأقنعة الجيدة - وارتدائها بشكل صحيح".

من جانبه يضيف دكتور أداجا: "الحصول على تدليك في المنزل يعني أنك لن تضطر إلى أن تكون في غرفة انتظار، بالقرب من أشخاص آخرين ومع ذلك، فإن الحصول على مدلك في منزلك يزيل بعض المخاطر من أجلك، ولكنه يضيف خطرًا إضافيًا عليهم".

الحصول على تدليك بالخارج يعتبر أكثر أمانًا من وجود واحد في الداخل، يقول الدكتور أدالجا: "نحن نعلم أن الأماكن الخارجية أقل احتمالًا أن تؤدي إلى انتشار الفيروس، فزيادة التهوية يمكن أن تقلل من خطر انتقال العدوى".

ولكن حتى مع وجود هذه الاحتياطات، فإن الدكتور واتكينز لا يوافق على فكرة الحصول على تدليك في الوقت الحالي، يقول: "لا أوصي بالحصول على تدليك حاليا، يحتاج الناس حقًا إلى التركيز على القيام بالأنشطة الأساسية فقط، والتدليك ليس ضروريًا".