9 حقائق صحية ربما لم تسمع عنها من قبل.. منها التعرض للضوء أثناء النوم يسبب اكتئاب

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

هناك العديد من الحقائق الصحية والاكتشافات العلمية التي لم تسمع عنها من قبل، لذا من الأفضل معرفتها للاستفادة منها، بحسب ما ذكر موقع "brightside".

1-الصيام من وقت لآخر مفيد للجهاز المناعي:

أظهرت دراسة أجراها علماء في جامعة جنوب كاليفورنيا، أن الصيام لمدة 2-4 أيام يساعد على تجديد جهاز المناعة، حيث صام المتطوعون لعدة أيام متتالية، وفي كل ستة أشهر خلال أيام الصيام، بدأ جسمهم في استخدام احتياطياته الخاصة من الجلوكوز والدهون والكيتونات، وساهم ذلك كثيرا في تجديد خلايا جهاز المناعة.

كما أدى الصوم الطويل إلى انخفاض مستوى الهرمونات المرتبطة بالشيخوخة وظهور الأورام وتطورها، بما في ذلك السرطان، لكن يجب على الأطفال وكبار السن الامتناع عن الصيام على المدى الطويل، وكذلك النساء أثناء الحمل والرضاعة.

2-التعرض للضوء أثناء النوم يؤدي إلى الاكتئاب:

يراقب علماء يابانيون من جامعة نارا الطبية عملية النوم لأكثر من 860 شخصا مسنا لم يكن لديهم أي آثار للاكتئاب في بداية التجربة.

واتضح أن أولئك الذين لم يناموا في الظلام المطلق بدأوا يشعرون بالقلق والتوتر، لذا اقترح البروفيسور كينجي أوباياشي أنه حتى الضوء الخفيف يمكن أن يعطل عمل الساعات البيولوجية الداخلية ويؤثر سلبا على إفراز هرمون الميلاتونين الذي يتم إنتاجه في الظلام، ما يؤثر ذلك سلبا على الإنسان ويسبب الاكتئاب، ويقترح العلماء تعليق ستائر معتمة في غرفة النوم وإيقاف جميع الأجهزة التي تحتوي على مؤشرات ضوئية.

3-التنظيف يزيد من سوء حالة رئة المرأة:

حلّل علماء من جامعة بيرغن في النرويج بيانات أكثر من 6000 شخص شاركوا في اختبارات صحة الجهاز التنفسي لمدة 20 عاما في الاتحاد الأوروبي، وأظهر تحليل هذه البيانات أن حالة الرئة لدى النساء اللاتي يعملن كخادمات أو أولئك اللاتي يستخدمن منتجات التنظيف بانتظام في شكل بخاخات، أن حالة الرئة لديهم ساءت بمرور الوقت، على عكس النساء الأخريات، بالإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض وظيفة الرئة في عمال النظافة خلال 20 عاما ضخم جدا لدرجة أنه يمكن مقارنته بـ 20 عاما من التدخين، بالإضافة إلى ذلك، غالبا ما تصاب الخادمات العاملات بالربو ولم يتم اكتشاف هذه المشكلة بين الرجال، لذا يحث العلماء الجميع بشدة على استخدام منظفات كيميائية أقل.

4-Vaping يزيد من فرص إصابتك بالالتهاب الرئوي:

قام علماء من جامعة كوين ماري في لندن بتجربة على الفئران والناس لتحديد آثار التبخير على الجسم، حيث كشفت هذه التجربة أن أولئك الذين يحبون vape هم أكثر عرضة للإصابة بالالتهاب الرئوي، حيث يساعد بخار السجائر الإلكترونية البكتيريا التي تسبب التهاب الرئتين على الالتصاق بالخلايا المبطنة للجهاز التنفسي.

5-المتفائلون أقل عرضة بكثير لأمراض القلب:

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حلّل علماء من معهد ديوك للأبحاث السريرية وجامعة كولومبيا بيانات المسحات التي تم أخذها من قبل ما يقرب من 2400 مريض يعانون من الذبحة الصدرية المزمنة وتوصلوا إلى استنتاج مثير للاهتمام.

واتضح أن المرضى الذين لديهم موقف متفائل تجاه الحياة يحتاجون إلى علاج في المستشفيات بنسبة 30-40 ٪ أقل من أولئك الذين لديهم موقف متشائم، حيث إن المزاج الإيجابي يقلل من مستوى الأدرينالين والكورتيزول، وتعتبر هرمونات القلق والتوتر هي التي تؤثر على زيادة ضغط الدم، والتي بدورها تؤثر على تطور أمراض القلب والأوعية الدموية والنوبات القلبية.

6-شرب القهوة يمكن أن يسبب تقلص ثدي المرأة:

أثبتت الأبحاث المنشورة في المجلة البريطانية للسرطان أن تناول الكثير من القهوة 3 أكواب أو أكثر في اليوم، قد يسبب تقلص الثدي لدى النساء، وكلما زادت كمية القهوة التي تستهلكها المرأة، زاد التأثير، وكل هذا يحدث بسبب تأثيره على هرمون خاص يربط بين هذين النشاطين استهلاك القهوة وتقلص الثدي.

وبالإضافة إلى ذلك، قد تقلل اضطرابات الطعام من حجم الثدي أيضا، يحدث هذا بسبب فقدان وزن الجسم بالكامل والتغيير في النظام الهرموني الذي يؤثر سلبا على حجم الثدي.

7-كمال الأجسام لا يجعل الرجال أقوى:

اكتشف علماء من جامعة مانشستر متروبوليتان أن تدريبات كمال الأجسام لا تزيد من القوة البدنية على الرغم من حجم العضلات المتوسعة، حيث يعتقد الكثير أن الأشخاص الذين لديهم عضلات ضخمة لديهم قوة خارقة، ولكن دراسة الألياف العضلية الفردية للاعبي كمال الأجسام والرجال العاديين أظهرت أن عضلات كمال الأجسام تنتج في الواقع قوة بدنية أقل الرجال الآخريين، ويبدو أن النمو المفرط للعضلات يمكن أن يؤثر سلبا على جودة العضلات، وربما يكون من الأفضل الحفاظ على العضلات ذات الحجم الطبيعي بدلا من الحصول على عضلات كبيرة موسعة.

8-الاستخدام اليومي للإنترنت:

أجرى علماء نرويجيون من مركز الابتكار التكنولوجي والثقافة بجامعة أوسلو مسحا على أكثر من 100000 أوروبي وانتهوا إلى أنه للشعور بالسعادة يحتاج المرء لاستخدام الإنترنت يوميا، ويقولون إنه ليس حول مقدار الوقت الذي تقضيه على الإنترنت ولكن حول ما تفعله هناك وهو العامل الرئيسي الذي يؤثر على الشعور بالسعادة، ووجد المتخصصون أيضا أن هذه الطريقة تساعد الناس على التغلب على أزمة منتصف العمر بشكل أسرع وأسهل.

9-النوم عاريا أكثر فائدة:

اكتشف متخصصون من مؤسسة النوم الوطنية الأمريكية أن النوم عاريا أفضل من النوم بالملابس، وتوصلت الدكتورة سارة بروير إلى مجموعة من الأسباب التي تجعل النوم عاريا مفيدا لك:

أولا، يحدد جسمنا درجة الحرارة المثلى للنوم الكامل وتعطل الملابس هذه الآلية، ما يؤدي إلى ارتفاع درجة حرارة الجسم، هذا هو أحد العوامل التي يمكن أن تساهم في الأرق.

ثانيا، عند الشعور بالبرودة، يبدأ جسمنا في إنتاج هرمونات تزيد من تجديد الخلايا.