موديلات شورتات عصرية لصيف 2020

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:44 مساءً - لا شك أن الشورت الرياضي لصيف 2020 يمنح الفتاة طلّة عصرية، حيوية وشبابية لأنه يعطيها شكلاً مميزاً للغاية، خاصة وأنه مزيج بين الستايل الكاجوال والرياضي، وبالإمكان تنسيقه بكل سهولة مع العديد من قطع الملابس الصيفية.



إطلالات مميزة بالشورت الرياضي

فرايم Frame

من الرائع تنسيق الشورت الرياضي مع التيشيرت والحذاء الرياضي إذا كانت الفتاة تودّ تلبية أحد الأصدقاء أو الصديقات إلى تناول طعام الغداء على سبيل المثال أو تنسيقه مع توب بدون حمّالات للتألق بطلّة مميزة على الشاطئ خلال يوم صيفي بامتياز.

بالإمكان أيضاً تنسيقه مع البلايزر؛ لأنه سيمنح إطلالة مختلفة ومميزة للغاية، ما على الفتاة سوى اختيار بلايزر كاروه لتنسيقها مع الشورت وتوب خفيفة وناعمة مثل الكروب توب، خاصة وأن كل قطعة سوف تختارها الفتاة ستلعب دوراً كبيراً في جعل إطلالتها مميزّة وعلى الموضة.

أما بالنسبة لموضوع الحذاء مع الشورت الرياضي الصيفي، فبالإمكان اللجوء إلى الأحذية الرياضية المنوّعة أو الصنادل الخفيفة، دون أن ننسى الأحذية ذات الكعب العالي لطلّة كلاسيكية.

بإمكان كل فتاة أيضاً أن تستوحي إطلالتها بالشورت الرياضي القصير مع التوب الطويل والصندل البسيط بالكعب العالي لطلّة جذّابة وشبابية بمختلف تصاميم الشورتات الرياضية والمنوّعة بمختلف الألوان، أبرزها اللون الأسود الكلاسيكي بقصّته الضيّقة.

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الشورت الرياضي بأكثر من ستايل

شانيل CHANEL



تتنوّع طرق وأساليب تنسيق الشورت الرياضي الصيفي لصيف 2020 باعتماده بأكثر من ستايل، منها تنسيقه مع التيشرت الطويلة والحذاء الرياضي بإطلالات نهارية وعملية بأسلوب مريح وعصري، ولستايل شبابي وجذّاب يمكن تنسيقه مع كروب توب وصندل خفيف، والأجمل من كل هذا تنسيق الشورت الرياضي الصيفي مع قميص أنيق باللون الأبيض وإضافة لمسات جمالية من الإكسسوارات والحقيبة المواكبة للموضة والحذاء الرائج لهذا الصيف مثل الميول على مختلف أنواعه وأشكاله.

إن تصدّر الشورتات الرياضية الصيفية الموضة لهذا الموسم بتصميمات وألوان وأقمشة مختلفة ومتميزة، ويمكن ارتداؤها في أوقات مختلفة، جعلها من أهم قطع الملابس النسائية المريحة والتي تعطي إطلالة جذابة.

إذا كانت الفتاة ترغب في إطلالة ناعمة، يمكنها ارتداء شورت ضيق أو واسع مع تنسيق تيشيرت نصف كم سادة أو مطبوع بتصاميم عصرية، كما يمكنها ارتداء قميص أبيض بأزرار مع الشورت، مع تنسيق حذاء رياضي من اللون الأبيض، فتلك الإطلالة تمنحها قدرًا من البساطة والأناقة معًا.

أما إذا كانت ترغب في إطلالة مريحة، فيمكنها ارتداء شورت بخصر مرتفع ذي تقطيعات على الأطراف، مع تنسيق تيشيرت ذي خطوط عريضة أو قميص أبيض مخطط، وحذاء رياضي باللون الأبيض أو صندل ذي كعب منخفض، فتلك الإطلالة تعطيها الإحساس بالراحة والبساطة، ويمكن ارتداؤها في العطلات الصيفية أو على الشاطئ خلال فصل الصيف.

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