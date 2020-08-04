كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تفضّل الكثير من الفتيات اختيار اللون البرتقالي بمختلف إطلالاتهن؛ إذ يعد من الألوان التي لا تنتهي موضتها بمرور الوقت، كما يمكن ارتداؤه بمختلف المناسبات والأوقات.

كما يعتبرن اللون البرتقالي من الألوان الجريئة؛ فهو يضفي على الإطلالات قدرًا من الجاذبية والأناقة.

وفي هذا الألبوم؛ جمعت لكِ "الخليج 365. نت" عدة إطلالات صيفية رائعة باللون البرتقالي، يمكنكِ أن تستوحي ما يناسبكِ من بينها؛ لإطلالة جذابة ومميزة.



بلوزة باللون البرتقالي بأكمام وبنطلون جينز

بلوزة باللون البرتقالي بأكمام وبنطلون جينز



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة هادئة وأنيقة بأوقات العمل خلال الصيف؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء بلوزة باللون البرتقالي، بأكمام واسعة طويلة، وتنسيقها مع بنطلون جينز باللون الأزرق.

ويمكنكِ اعتماد تسريحة شعر منسدلة مع هذه الإطلالة، وحذاء بكعب عالٍ، وشنطة صغيرة الحجم.

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تنورة منفوشة باللون البرتقالي وبلوزة بأكمام طويلة

تنورة منفوشة باللون البرتقالي وبلوزة بأكمام طويلة



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة أنيقة وجذابة خلال فترة النهار، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء تنورة منفوشة تصل إلى الركبة باللون البرتقالي، وتنسيقها مع بلوزة باللون الأبيض، بأكمام طويلة ضيقة.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ تنسيق شنطة يد صغيرة الحجم، وحذاء بكعب متوسط، واعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة.



جمبسوت باللون البرتقالي

جمبسوت باللون البرتقالي



إذا كنتِ مدعوة على سهرة مسائية أو حفل، وترغبين في الظهور بإطلالة مميزة وجذابة؛ يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء Jump Suit باللون البرتقالي، بتصميم كشكش على الصدر.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ تنسيق حذاء مفتوح ذي كعب عالٍ، وشنطة صغيرة الحجم باللون الأسود، مع اعتماد تسريحة شعر مرفوعة على شكل كعكة منخفضة.

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فستان باللون البرتقالي مطبع بنقشة الأزهار

فستان باللون البرتقالي مطبع بنقشة الأزهار



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة راقية وجذابة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان باللون البرتقالي مطبع بنقشة الأزهار، وبدون أكمام.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ باللون البرتقالي، واعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء.



فستان قصير باللون البرتقالي بدون أكمام

فستان قصير باللون البرتقالي بدون أكمام



إذا كنتِ ترغبين في الظهور بإطلالة كلاسيكية هادئة، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير باللون البرتقالي، وبدون أكمام.

ومع هذه الإطلالة؛ يمكنكِ تنسيق حذاء برتقالي ذي كعب عالٍ، وشنطة صغيرة الحجم.

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فستان قصير باللون البرتقالي بأكمام قصيرة

فستان قصير باللون البرتقالي بأكمام قصيرة



إذا كنتِ تبحثين عن إطلالة أكثر كلاسيكية وهدوءًا، يمكنكِ اعتماد هذه الإطلالة؛ بارتداء فستان قصير من الحرير باللون البرتقالي، وبأكمام قصيرة.

ويمكنكِ تنسيق حذاء ذي كعب عالٍ وشنطة صغيرة الحجم مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر منسدلة للوراء.



فستان طويل باللون البرتقالي لإطلالة على البحر

فستان طويل باللون البرتقالي لإطلالة على البحر



إذا كنتِ من عشاق اللون البرتقالي، وتبحثين عن إطلالة مميزة للبحر؛ يمكنكِ اعتماد فستان طويل من الشيفون باللون البرتقالي، وبحزام عند الخصر من نفس قماش الفستان.

ويمكنكِ اعتماد حذاء مفتوح ذي كعب منخفض مع هذه الإطلالة، واعتماد تسريحة شعر مرفوعة، أو على شكل ذيل الحصان.