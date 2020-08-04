طرق ارتداء التنورة ذات الأزرار الأمامية للمحجبات

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:44 مساءً - تفضِّل النساء المحجبات بمختلف أعمارهن وشخصياتهن اختيار التنورة التي تعطي لمسة أنثوية بأسلوب شبابي لمن ترتديها، ولا سيما في الخريف والصيف، ومع بروز التنورة المصممة بالأزرار الأمامية نساعدك اليوم -عزيزتي المحجبة- بطرق ارتداء هذه القطعة بأطوالها المختلفة بكل حشمة، فإليك التفاصيل.



تنسيقات التنورة ذات الأزرار الأمامية

تنسيقات التنورة ذات الأزرار الأمامية



بكل يوم تظهر العديد من صيحات الموضة، ولعام ٢٠٢٠ برزت التنورة ذات الأزرار الأمامية، وتم تقديمها بالعديد من الطرق وبأقمشة مختلفة؛ كي تتناسب مع أذواق السيدات، ومن بين الخامات التي تنتشر بها هذه التنورة قماش الجينز، حيث تُعَدُّ التنورة الجينز خيارَ العديد من الفتيات اللاتي تبحثن عن المظهر العملي والعصري بطريقة هادئة، والتي بالتأكيد سوف تمنح الشعور بالحرية أثناء الحركة، إلى جانب أنها ستكون مواكبة لأحدث صيحات الموضة، ويمكنك عزيزتي تنسيقها مع القمصان المخططة أو الملونة بالألوان الفاتحة، ويمكن تزيينها بحزام الخصر البني أو البيج، وإن كنتِ لا تحبِّذين تنورة الجينز فيمكنك اختيار التنورة السوداء المستقيمة لتلائم الملابس العملية بطريقة جذابة، ونسقيها مع القميص الأبيض بالموديلات العصرية، واختاري حجابك وملحقات الإطلالة بالأسود، أو نسقيها مع البلوزات الواسعة بالألوان المحايدة، واختاري إكسسوارات الإطلالة بذات اللون، ويمكنك التألق بالتنانير الملونة بالألوان الجريئة والعصرية مع البلوزات الحيادية أو بألوان الباستيل، ويمكنك اختيار تنورة الجلد باللون البني مع البلوزات المقاربة له كالبيج أو البرتقالي.

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نصائح لاختيار التنورة المناسبة لك

نصائح لاختيار التنورة المناسبة لك



تختلف اختيارات التنورة بصيحاتها لكل شخص، فتُعد التنورة ذات الأزرار الأمامية من أفضل التنورات المناسبة لذوات القامة القصيرة، أو تلك التنورة المصممة على شكل حرف A ذات القصة المستقيمة، فالتنورة الملفوفة أو ذات التفاصيل العامودية تمنح القامة طولًا، أما إن كنتِ من ذوات الجسم الممتلئ في الخصر، فيفضَّل ارتداء التنورات التي تلفت الانتباه إلى الساق وليس الخصر، وتبتعد عن وسطك، لذلك تجنبي التنورة المصممة بأزرار أمامية، واعتمدي على التنورات الطويلة بشكل كامل وليس التنورات المزخرفة أو الغنية بالتفاصيل في المنتصف، وإن كنت ذات جسم ممتلئ من الأسفل أو ذات كاحل عريض، فاختاري التنورة البيليسيه ذات الأزرار الأمامية أو التنورة الواسعة عامةً لخيار مثالي.