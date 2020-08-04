نصائح من المحترفين لترتيب الحواجب

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:44 مساءً - في ظل جائحة كورونا والعزل المنزلي، يتعذر حالياً الذهاب الى صالونات التجميل لصيانة الحواجب والعناية بها والحصول على رسمة حاجبين أنيقة. إلأ أننا في هذا المقال، سنساعدك في المهمة، من خلال رصدنا أهم النصائح من المحترفين لصيانة الحواجب في الحجر المنزلي.



استخدمي شمع الحواجب

استخدمي شمع الحواجب



لتوفير الجهد والوقت، قومي أولاً باستخدام واكس الحواجب، أو شمع الحواجب، فهو يساعد في إعطاء الحاجبين الشكل المطلوب بسرعة، وإصلاح الشعر. كما يعطي الشمع الحاجبين مظهراً أكثر أناقة، كونه يزيل أي شعيرات غير مرغوب فيها.

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لا تغيري رسمة حاجبيك

لا تغيري رسمة حاجبيك



لا تقدمي على تغيير رسمة حاجبيك، بل اتركي هذه المهمة للمحترفين، وذلك تجنباً لإزالة الشعيرات الأساسية، مما يؤدي الى فراغات في الحاجبين، وتبديل رسمة الحاجبين نحو الأسوأ. فقط قومي بنزع الشعيرات الزائدة البعيدة نسبية عن رسمة الحواجب الأساسية.

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استخدمي ملقط حواجب مائلاً

استخدمي ملقط حواجب مائلاً



احرصي على استخدام ملقط حواجب ذي رأس مائل لجنب كسر الشعيرات القريبة من قاعدة الحواجب، والتسبب بألم غير ضروري. كذلك، احرصي على استخدام الملقط باتجاه نمو الشعر، ولا تضغطي أكثر من اللازم تجنباً لإنبات الشعر تحت الجلد. ننصحك باستخدام التونر أو الألوفيرا لتهدئة البشرة ومنعاً للاحمرار.



لا تتجاهلي مقص الحواجب

لا تتجاهلي مقص الحواجب



قومي بتمشيط حاجبيك الى الأعلى، من ثم قومي بقص الشعيرات التي تقع خارج رسمة الحاجبين. من ثم قومي بتمشيط الحاجبين الى الأسفل وقصي الشعيرات الطويلة الخارجة عن رسمة الحواجب. كرري هذه الخطوة الى أن تقصي جميع الشعيرات الطويلة الزائدة.



استخدمي قلم الرصاص

استخدمي قلم الرصاص



للتأكد من أنك أتقنت صيانة حاجبيك، استخدمي كدليل قلم رصاص. ضعي القلم عند جسر الأنف، وأزيلي أي شعيرات ترينها زائدة أو لا حاجة لها. وبعد تنظيف الحاجبين من الشعيرات الزائدة بشكل تام، املئي حاجبيك بقلم تحديد الحواجب، على أن يكون بلون قريب الى لون شعرك الطبيعي، تجنباً للمبالغة وللحصول على مظهر حواجب طبيعي وجذاب.

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