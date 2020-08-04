كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 10:44 مساءً - يُعدّ جفاف البشرة مشكلة شائعة وتُعتمد حدَّة جفاف البشرة على الكثير من العوامل الداخلية والخارجية مثل التعرّض المفرط لأشعة الشمس، أو إستخدام مرطبات غير فعّالة وقاسية على البشرة، وقلة النوم، عودم شرب كمية كافية من الماء، والإستحمام بالماء الساخن وعدم القيام بروتين العناية بالبشرة بشكل منتظم. وعند فقدان عوامل الترطيب الطبيعية قد يتطور الجفاف عميقاً إلى داخل بشرة الوجه إذا لم يتم علاجها، ويُؤدي إلى الخطوط الرفيعة والشيخوخة المبكرة وتكوُّن التجاعيد، فتصبح البشرة ذات ملمس خشن، متقشرة ومتهيجة أيضاً.

تعرّفي معنا على كيفية إستعادة التوازن لبشرتكِ وأفضل الخلطات الطبيعية لترطيبها ومنها:

أقوى الخلطات الطبيعية لترطيب البشرة

خلطة العسل والزبادي لترطيب البشرة

إليك، أقوى الخلطات الطبيعية للعناية بالبشرة وترطيبها:



خلطة العسل والزبادي

خلطة العسل والزبادي لترطيب البشرة



يُعدّ خليط العسل والزّبادي من أفضل الخلطات المُرطّبة والمغذية بشكل كبير للبشرة الجافّة، بسبب غناه بكميات وفيرة من الفيتامينات، والأملاح والمعادن، فهذه المواد مفيدة للبشرة بشكل كبير، كما أنّه يحافظ على كمية الكولاجين في البشرة.

المكَّونات:

ملعقة صغيرة من الزّبادي.

ملعقة صغيرة من العسل.

طريقة الإستخدام:

يُخلط المكوّنان جيّداً، ثمّ يُوضع الخليط على البشرة، ويُترك لمدّة 15 دقيقة، ثم يُغسل بالماء الدّافئ.



خلطة الأفوكادو والعسل وزيت الزيتون والزبادي

خلطة الأفوكادو والعسل وزيت الزيتون والزبادي لترطيب البشرة



يحتوي الأفوكادو وزيت الزيتون على أحماض أوميغا 3 الدهنية التي تُساعد على علاج تشققات الخلايا الجلدية التي تحدث عند جفاف البشرة.

المكَّونات:

كمية مناسبة من الأفوكادو ما يكفي لفرد الوصفة على الوجه.

ملعقتان كبيرتان من الزبادي العادي.

ملعقة صغيرة من زيت الزيتون.

ملعقة كبيرة من العسل العضوي.

طريقة الإستخدام:

وَضع الأفوكادو في وعاء، ثمّ هرسها بإستخدام شوكة لتصبح ناعمة، إضافة المكَّونات الأخرى إلى الأفوكادو، وتحريكها للحصول على معجون ناعم، وضع كمية إضافية من الأفوكادو إلى المزيج في حال كان قوامه سائلاً، يتم وضع المزيج على الوجه مدّة تتراوح من 15-20 دقيقة، غسل الوجه بالماء الدافئ، ثمّ استخدام قطعة من القماش للمساعدة على إزالة المزيج.

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خلطة الموز والعسل

خلطة الموز والعسل لترطيب البشرة



يحتوي الموزعلى فيتامين أ الذي يساعد على إستعادة رطوبة البشرة بشكلٍ كبيرٍ، كما أنّه يُصلح البشرة المُتضررة والتالفة.



المكَّونات:

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موزة ناضجة.

ملعقةٌ كبيرة من العسل.

ملعقةٌ صغيرة من زيت الزيتون.

طريقة الإستخدام:

تُقطع الموزة إلى قطع صغيرة، ثُمُ تُضاف باقي المكَّونات إليها، تُمزج المكَّونات بشكلٍ جيّد لصُنع معجون، ويُوضع على الوجه، ويُشطف بالماء بعد عشر دقائق.



خلطة المشمش

المشمش لترطيب البشرة



يمتلك المشمش خصائص مضادّة للأكسدة، والتي تحمي البشرة من الجذور الحرة، وتُحافظ على مرونة الجلد، وتُصلح الأنسجة التالفة، كما يُزيل عيوب البشرة، ويُعزّز لونها.

المكَّونات:

أربع حبات من المشمش.

عشر حبات من اللوز.

خمس ملاعق صغيرة من عصير الليمون.

طريقة الإستخدام:

تُطحن حبوب اللوز، ومن ثم يُضاف عصير الليمون مع 3-4 حبات من المشمش. تُطحن المكونات جيداً، ويُوضع القناع على الوجه، ويُفرك مدة 15 دقيقة، ثم يُغسل الوجه بالماء النقي، تُكرر الطريقة 3 مرات أُسبوعياً.



خلطة ماء الورد والنشا

خلطة ماء الورد والنشا لترطيب البشرة



يحتوي النّشا على مضادات أكسدة بفضل فيتامين E والذي يرمم خلايا الجلد التّالفة ويقيها من ظهور علامات تقدّم السّن ويساعد في توحيد لون البشرة وإكسابها النّضارة والحيوية، بالإضافة إلى ماء الورد الذي يُنعم البشرة ويكسبها ملمساً مخملياً رائعاً، ويزيد من ليونتها.



المكَّونات:

ملعقة من النّشا.

ملعقتان من ماء الورد.

ملعقتان من الماء المقطّر.

خمس نقاط من زيت الورد الطبيعيّ.

طريقة الإستخدام:

يُخلط ماء الورد مع الماء المقطر ويمكن إستبداله بماء مفلتر، ثم تضاف ملعقة النشا وتقلب المكَّونات حتّى يذوب النّشا تماماً، تُوضع المكَّونات في وعاءٍ زجاجي صغير لدمجها معاً بطريقة البان ماري أي على بخار حتى تتحول المكوّنات لمزيجٍ هلامي كريمي القوام، ثم تُضاف نقاط زيت الورد المكَّونات السابقة وتُقلب معاً وتُترك حتّى تبرد وتعبأ بعبوةٍ زجاجيةٍ صغيرة محكمة الإغلاق وتحفظ في مكان بارد ويفضل بالبراد.

تُؤخذ كميةً من الخلطة وتطبق على البشرة بعد غسلها بماءٍ دافئ وتُترك لعشرين دقيقةٍ، ثم يُغسل الوجه بالماء النقي.

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طرق حماية البشرة من الجفاف

كيفية العناية بالبشرة وحمايتها من الجفاف

فيما يأتي، أهم الطرق لحماية البشرة من الجفاف ونصائح مفيدة للعناية بها وترطيبها:

يُفضل تنظيف البشرة بمنظفات خالية من العطور.

إستخدام مرطبات طبيعية للمحافظة على نضارة البشرة.

عدم الفرك الشديد للبشرة وذلك لتجنب تهيجها وإلتهابها.

إستخدام المكياج ذو المكونات التي لا تضر بالبشرة الجافة.

يُنصح بإستخدام المنتجات التي تحتوي على زبدة الشيا، أو زيت جوز الهند، أو زيت اللوز، وغيرها من المكونات الطبيعية التي تُرطب البشرة، وتُغذيها.

حماية البشرة من أشعة الشمس؛ لأنها تُسبب جفاف الجلد، وتُقشِّر البشرة، كما يجب إستخدام كريم واقي من أشعة الشمس، بحيث يكون خالِ من الكحول.

التركيز على تناول الأطعمة الغنية بالفيتامينات، والأحماض الدهنية، وعلى رأسها أوميغا-3، التي تتوفر في الأسماك، وزيت السمك، والأفوكادو، والمكسرات، إذ تعتمد صحة البشرة، وترطيبها، على العناصر الغذائية التي نحصل عليها من الطعام.

يجب شرب كميات كبيرة من الماء يوميًا.

الإمتناع عن التدخين؛ لما له من أضرار على البشرة، كما أنه يُسبب جفافها، ويجعلها تبدو أكبر من السن الحقيقي.

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