هيفاء وهبي تناشد اللبنانين بالتبرع بالدم لضحايا انفجار بيروت

علاقات و مجتمع

أعلنت الفنانة اللبنانية هيفاء وهبي، عن بالغ حزنها بعد وقوع انفجار هز العاصمة اللبنانية بيروت، مساء اليوم.

وكتبت "هيفاء" عبر صفحتها الرسمية على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "اللي صار اليوم، ببيروت بيبكّي، الله يرحم كل الضحايا".

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وطالبت بدعم الضحايا من خلال التبرع بالدم: "كل حدا قادر يتبرع بالدم للجرحى ما يتردد ولا لحظة لأنهم كتار".

وكانت أعلنت المطربة اللبنانية إليسا، تأثر منزلها بالانفجار، وذلك من خلال تغريدة لها عبر تويتر، كتبت فيها :"محروق قلبي من جوا ومقهورة عا بلدي من اللي صار، أنا الحمدلله بخير وانشالله ما يكون في شهدا، وكل الجرحى يتعافو يا رب !بيتي تكسر كلو بس مش مهم، المهم الله يحمي لبنان".

وأفادت قناة "العربية"، في نبأ عاجل، بأن انفجار بيروت خلف مئات الجرحى حتى الآن.

وأضافت القناة، أن الانفجار خلف دمارا هائلا، مشيرة إلى أن الانفجار الضخم هز مباني العاصمة اللبنانية.

وتداول عدد من رواد تويتر، فيديو يرصد لحظة الانفجار العنيف الذي ضرب العاصمة اللبنانية بيروت.