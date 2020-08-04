علاقات و مجتمع
كتب: هن -
09:22 م | الثلاثاء 04 أغسطس 2020
توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئة للفتيات اللاتي حصدن المراكز الأولى في نتيجة امتحانات الثانويه العامة لعام 2020، والتي جرى إعلانها اليوم.
وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها البالغة بتفوق الفتيات، والنجاح الباهر الذي حققنه وحصولهن على العديد من المراكز الأولى في الثانوية العامة بشعبتيها (العلمي- الأدبي) بالإضافة إلى الدمج التعليمي والمكفوفين، مشيرة إلى أن فتيات مصر هن دائمًا مصدر فخر واعتزاز.
كما توجهت "مرسي" بالتحية لأهالي طالبات الثانوية العامة على الدعم والمساندة لبناتهم وقيامهم بتوفير كافة السبل والبيئة المناسبة التي تساعدهن على تحقيق النجاح والتفوق، متمنية لجميع الفتيات مستقبل باهر والنجاح والتفوق في جميع المجالات وأن يحققن أحلامهن.
واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، حيث بلغ عدد الأوائل 39 طالبا وطالبة.
كانت هذه تفاصيل خبر القومي للمرأة يهنئ الفتيات الأوائل في الثانوية العامة: مصدر فخر واعتزاز لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.