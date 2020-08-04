القومي للمرأة يهنئ الفتيات الأوائل في الثانوية العامة: مصدر فخر واعتزاز

علاقات و مجتمع

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توجه المجلس القومي للمرأة برئاسة الدكتورة مايا مرسي، بالتهنئة للفتيات اللاتي حصدن المراكز الأولى في نتيجة امتحانات الثانويه العامة لعام 2020، والتي جرى إعلانها اليوم.

وأعربت الدكتورة مايا مرسي، عن سعادتها البالغة بتفوق الفتيات، والنجاح الباهر الذي حققنه وحصولهن على العديد من المراكز الأولى في الثانوية العامة بشعبتيها (العلمي- الأدبي) بالإضافة إلى الدمج التعليمي والمكفوفين، مشيرة إلى أن فتيات مصر هن دائمًا مصدر فخر واعتزاز.

كما توجهت "مرسي" بالتحية لأهالي طالبات الثانوية العامة على الدعم والمساندة لبناتهم وقيامهم بتوفير كافة السبل والبيئة المناسبة التي تساعدهن على تحقيق النجاح والتفوق، متمنية لجميع الفتيات مستقبل باهر والنجاح والتفوق في جميع المجالات وأن يحققن أحلامهن.

واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اليوم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2019-2020، بنسبة نجاح بلغت 81.5%، حيث بلغ عدد الأوائل 39 طالبا وطالبة.