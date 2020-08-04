دراما الثانوية في الغربية: فرحة "مريم" الأولى على الجمهورية وأحزان انتحار "حنان"

علاقات و مجتمع

ساعات فارقة في حياة طلاب الثانوية العامة، عاشوها اليوم، انتظارا لإعلان نتيجة الامتحانات، فبعد عام مرير تخلله الخوف والرعب من انتشار فيروس كورونا المستجد، وتأثيره على ماراثون الامتحانات هذا العام، ظهرت النتيجة التي تباينت مجاميعها بين الطلاب.

وكالعادة، جمع يوم إعلان النتيجة مشاهد ربما اعتادها البعض ما بين فرحة قائمة الأوائل والحزن الذي انتاب بعض الطلاب من مجموع متدن تسبب في الإقدام على الانتحار.

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3 طلاب من الغربية في قائمة الأوائل

واليوم، عمت الفرحة محافظة الغربية، بعدما كان نصيبها 3 طلاب من قائمة أوائل الثانوية العامة، فجاء المركز الأول المكرر من نصيب الطالبة مريم محمود أحمد إسماعيل، إذ حصلت على مجموع 410 درجات، والطالب أشرف أحمد أبو عريضة حصل على المركز الثالث مكرر علمي رياضة، والطالب عبدالعاطي سلطان عطية عيسى حل أيضًا بالمركز الثالث مكرر علمي رياضة.

وهنأ الدكتور طارق رحمي محافظ الغربية، الطلاب الثلاثة المتفوقين، متمنيًا لهم التفوق والنجاح في تحقيق أفضل النتائج خلال المراحل التعليمية التالية.

حنان تلقي نفسها في النيل حزنا على مجموعها

ساعات قليلة مرت، وتبدل المشهد في المحافظة ذاتها، بعدما أقدمت الطالبة "حنان" على الانتحار، إذ ألقت بنفسها في مياه النيل من أعلى كوبري سمنود، بعدما حصلت على مجموع سيئ في الثانوية العامة.

وورد بلاغ إلى شرطة النجدة بمحافظة الغربية، بانتحار طالبة بعد شعورها بالحزن بسبب مجموعها السيئ، فألقت بنفسها من أعلى كوبري سمنود في نهر النيل، وعلى الفور انتقلت قوات الشرطة والإنقاذ النهري إلى مكان البلاغ للبحث عن الجثة وانتشالها.