مؤسس "اتحاد أمهات مصر" تهنئ أوائل الثانوية العامة: شرفتونا

علاقات و مجتمع

تقدمت عبير أحمد مؤسس اتحاد أمهات مصر للنهوض بالتعليم، بالتهئنة لأوائل الثانوية العامة، الذين حصدوا أعلى المجاميع، عقب اعتماد النتيجة اليوم الثلاثاء.

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كما تقدمت بالتهئنة والشكر لأولياء أمور الطلاب المتفوقين: "هذا بفضل ربنا وجهودكم وتعبكم ووقوفكم بجانبهم"، ووجهت رسالة للطلاب قائلة: "شرفتونا".

وهنأت "عبير" جميع الطلاب الناجحين في الثانوية العامة، متمنية لهم حياة ومرحلة جامعية موفقة: "ادخلوا الكلية اللي حبينها وتناسب قدراتكم، وتقدروا تتفوقوا فيها ".

وقدمت الشكر للرئيس عبدالفتاح السيسي، على قراره بتخصيص 100 منحة دراسية مجانية لأوائل الثانوية العامة بالجامعات الجديدة التي جرى إنشاؤها بالتوءمة مع الجامعات الدولية، وذلك بتمويل من صندوق تحيا مصر.