شقيقتها أقامت عزاءها في حياتها بسبب الفن.. جوجل يحتفل بـ بهيجة حافظ فمن هي؟

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احتفل اليوم، مؤشر البحث العالمي جوجل، بالذكرى الـ112 لميلاد الفنانة بهيجة حافظ، إحدى رائدات صناعة السينما في مصر، بوضع صورتها على الصفحة الرئيسية لمحرك البحث.

في 4 أغسطس عام 1908، ولدت بهيجة حافظ، في محافظة الإسكندرية، لأسرة أرستقراطية عُرفت بحبها للموسيقى، وبدأت العزف على البيانو في سن مبكرة، وحصلت على شهادة في التأليف الموسيقي من فرنسا، وكانت أول مصرية تُقبل عضواً في جمعية المؤلفين بباريس، وكانت أيضا صاحبة أول أسطوانة ظهرت في السوق المصرية عام 1926.

وارتبط اسم "بهيجة" بالموسيقى التصويرية كونها أول من قامت بتأليف الموسيقى التصويرية للأفلام في السينما المصرية، كما أنها كانت من أوائل الرائدات في صناعة السينما وأكثرهن تثقيفًا.

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لم يقتصر عمل ابنة إسماعيل باشا حافظ، الذي كان ناظرا للخاصة السلطانية في عهد السلطان حسين كامل، على تأليف الموسيقى التصويرية فقط، ولكنها عملت أيضًا في مجال المونتاج وتصميم الأزياء السينمائية والكتابة.

السيدة التي عشقت الموسيقى كعينيها لجأت لطلب الطلاق من زوجها، إذ أنه لم يكن يشاركها هويتها الوحيدة، وغادرت مسقط رأسها بالإسكندرية، لتستقر في القاهرة، وتصبح أشهر سيدة في عالم الموسيقى كأول سيدة مصرية تقتحم هذا الميدان، حتى إن صورتها نُشرت في مجلة "المستقبل" التي كان يصدرها إسماعيل وهبي، شقيق يوسف وهبي.

الصورة التي تصدرت غلاف المجلة ظهرت فيها "بهيجة" بالبرقع والطرحة، وكُتب تحتها: "أول مؤلفة موسيقية مصرية"، حينها لفتت انتباه محمد كريم، فعرض عليها بطولة فيلم "زينب"، ورحبت بهيجة حافظ، بالعمل في السينما بالرغم من معارضة أسرتها الشديدة، لدرجة أن شقيقتها وقفت في السرادق حينها تتلقى العزاء فيها، إلا أنها لم تلتفت لذلك وقدمت الموسيقى التصويرية للفيلم، والتي تتكون من 12 مقطوعة موسيقية.

عطاء "بهيجة" لم يتوقف عند هذا الحد، بل إنها أسست شركة إنتاج سينمائي، وأنتجت العديد من الأفلام ومنها "ليلى بنت الصحراء"، الذي كان أول فيلم مصري ناطق يعرض في مهرجان برلين السينمائي الدولي، وينال جائزة ذهبية، إلا أن الشركة أعلنت إفلاسها عقب فشل أحد الأفلام التي كانت تنتجها، لتكون نهاية مؤسفة لقصة كفاح رائدة من رائدات السينما المصرية.

ابتعاد رائدة الموسيقى التصويرية عن الساحة لم يثنها عن دعم المجال الفني، ففي عام 1937، أنشأت أول نقابة عمالية للموسيقيين، وظلت هذه النقابة قائمة حتى عام 1954، كما أنشأت صالونها الثقافي الخاص عام 1959، داخل قصرها المجاور لقصر هدى شعراوي في شارع قصر النيل.

السيدة المُحبة للحياة والموسيقى انتهت حياتها بشكل مأساوي، حيث ظلَّت طريحة الفراش لسنوات طويلة، لا يطرق بابها إلا القليل من معارفها، حتى اكتشف الجيران وفاتها بعد يومين من حدوث الوفاة، وحضرت شقيقتها سومة، وابن شقيقها من الإسكندرية، وقد شُيعت لمثواها الأخير دون أن يمشي في جنازتها أحد من الفنانين، ودفنت في مدافن الأسرة في القاهرة، ولم يكتب نعي لها في الصحف أو حتى إقامة العزاء.