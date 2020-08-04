محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت - ياسمين الصاوي: هناك عدد من العلامات المرضية الصامتة التي تظهر على الشخص دون الشعور بأي آلام، وتكون بمثابة دليل على الإصابة بمشكلة صحية ما تستوجب الذهاب للطبيب المختص، وتلقي العلاج اللازم. اضغط هنا.

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كانت هذه تفاصيل خبر أغربها تغير خط اليد.. 7 علامات صامتة تدل على إصابتك بمشكلة صحية (صور) لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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