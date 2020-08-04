غنية بالبروتين.. 6 أطعمة ينصح بتناولها بعد التمارين الرياضية (صور)

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت- أمنية قلاوون: يحتاج الجسم إلى الحصول على نسبة من البروتين بعد الانتهاء من ممارسة التمارين الرياضية، لاستعادة قوة العضلات، والمساعدة على إنقاص الوزن، لذا يجب تناول بعض الأطعمة الغنية بالبروتين بعد أداء التمارين الرياضية، مثل الجبنة القريش.اضغط هنا

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