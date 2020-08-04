تؤثر على صحتنا.. هذا ما يحدث لجسمك عند امتلاك حيوان أليف

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

يمكن للحيوانات الأليفة أن تؤثر على صحتنا بطرق أكثر بكثير مما قد تتوقعه، ولا يوجد شيء مثل العودة إلى المنزل بعد ثماني ساعات في العمل لرؤية حيوانك الأليف في انتظارك بحماس في النافذة.

واتضح أن الحيوانات الأليفة يمكن أن تؤثر إيجابيا على حياتنا، بحسب ما ذكر موقع "thelist"، كما يلي:

1- تقليل التوتر:

لقد ثبت أن قضاء الوقت في احتضان الحيوان الأليف يساعد أصحابه على تقليل التوتر، ويعتقد الباحثون أن هذا التأثير المهدئ له علاقة بإطلاق هرمون الأوكسيتوسين، الذي يتم إنتاجه لمساعدة الجسم على الاسترخاء، بحيث فقط من خلال الاتصال بالعين، أو عن طريق اللعب ومعانقة كلبنا، يرتفع الأوكسيتوسين لدى الشخص وحيوانه.

2- حماية الأطفال من الإصابة بالحساسية:

وجدت دراسة عام 2004 نشرت في مجلة الحساسية والمناعة السريرية، أن تعريض أطفالنا للحيوانات الأليفة، يمكن أن يساعد في منعهم من الإصابة بالحساسية، بالإضافة إلى الإصابة بالربو والتهاب الجلد التأتبي (الأكزيما)، وهي حالة غير مريحة تخلق التهابا وحكة في الجلد.

3- مساعدة القلب:

ووفقا لدراسة أجريت عام 2009 ونشرت في مجلة علم الأعصاب الوعائية والتداخلية، فإن أصحاب القطط أقل عرضة للمعاناة من نوبة قلبية، ووجدت دراسة أخرى نشرت في Circulation: Cardiovascular Quality and Outcomes في عام 2019 أن أصحاب الكلاب أقل احتمالا لإعادة دخولهم إلى المستشفى بعد مواجهة أولية مع مشاكل في القلب، ويمكن أن يؤدي الإجهاد المفرط إلى تآكل نظام القلب والأوعية الدموية بشكل أساسي ويؤدي إلى مشاكل خطيرة مثل أمراض القلب، ووفقا لجمعية القلب الأمريكية، أفضل حل حتى الآن هو الحصول على حيوان أليف.

4- النوم بشكل أفضل:

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في حين يبدو أن الكلب قد يعطل دورة نومك، فقد أظهرت الأبحاث التأثير المعاكس، ووفقا لدراسة أجريت عام 2017 من قبل Mayo Clinic، فإن وجود الحيوان الأليف في غرفة النوم قد ساعد الأشخاص في الحصول على بعض الغفوة الفائقة.

5- التقليل من خطر الإصابة بالاكتئاب:

من المؤكد أن الحيوانات الأليفة ستضع ابتسامة على وجوهنا، لكن هذه القوة المعززة للمزاج التي يمتلكونها يمكن أن تكون كافية للمساعدة في علاج الاكتئاب.

ووفقا لمسح أجراه معهد أبحاث السندات الحيوانية (HABRI) في عام 2016، قال 74 بالمائة من الآباء إنه منذ تبني أطفالهم الحيوانات الأليفة، شعروا بأن صحتهم العقلية قد تحسنت.

وأظهرت العديد من الدراسات أن أصحاب الحيوانات الأليفة لديهم حياة أكثر سعادة، ويقول الباحثون إن التواجد حول حيواناتنا يساعد على تكوين الأوكسيتوسين في أجسامنا، ما يساعد على تعزيز مزاجنا، بالإضافة إلى ذلك، فقد ثبت أن امتلاك الحيوانات يشجع على التفاعل الاجتماعي، وأثناء الترابط مع الآخرين، يطلق الجسم ناقلات عصبية مسؤولة عن الاستجابة للمشاعر السلبية، وفقًا لـ Medical News Today.

6- خفض ضغط الدم:

نظرا لأن حيواناتنا الأليفة تبدو وكأنها تزيل كل مخاوفنا، فمن المنطقي أنها يمكن أن تخفض ضغط الدم أيضا، ووجدت دراسة نشرتها جمعية القلب الأمريكية أجراها باحثون في أستراليا أن مالكي الحيوانات الأليفة لديهم ضغط دم منخفض.

7- انخفاض نسبة الكوليسترول:

ووفقا لبحث، من المرجح أن يكون لدى أصحاب الكلاب مستويات أقل من الكوليسترول والدهون الثلاثية، وهي المسؤولة عن الحفاظ على صحة قلبك، ومن المثير للدهشة أن هؤلاء الذين لديهم الحيوانات الأليفة لا يزال لديهم مستويات منخفضة بغض النظر عن الأطعمة التي أدرجوها في وجباتهم الغذائية، أو وزنهم، أو حتى لو كانوا مدخنين نشطين، كما أوضحت "هارفارد هيلث".