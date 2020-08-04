صحة
قدم الدكتور هاني الناظر استشاري الأمراض الجلدية، عبر حسابه الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، 10 نصائح يجب الاستمرار عليها بعد انتهاء جائحة كورونا، وهي:
1- تناول يوميا طبق السلاطة الخضراء.
2- تناول يوميا ثلاثة لترات مياه موزعة على مدار اليوم.
3- ترك الأحذية على مدخل المسكن وعدم التجول بها بداخله.
4- غسيل اليدين بالماء والصابون العادي عند الرجوع للمنزل وكذلك قبل وبعد الأكل.
5- عدم مشاركة الآخرين في أدواتهم الشخصية وملابسهم.
6- التوقف عن عادة الأحضان والتقبيل بين الأصدقاء.
7- عدم تناول الطعام والشراب في أطباق وأكواب بالمشاركة مع آخرين.
8- عدم تناول مأكولات ومشروبات مكشوفة في الشارع.
9- الحرص دائما على التهوية الجيدة في الغرف سواء منزلية أو أماكن العمل ووسائل المواصلات.
10- الاحتفاظ دائما أثناء الخروج بمناديل ورقية لاستعمالها عند الحاجة والتخلص منها بطريقة صحيحة في سلة المهملات وعدم إلقائها في الشارع.
كانت هذه تفاصيل خبر الأكل من الشارع وشرب المياه.. روشتة هاني الناظر للحياة بعد انتهاء كورونا لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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