علاقات و مجتمع

هنأت الإعلامية رضوى الشربيني، طلاب الثانوية العامة، بعد إعلان نتيجة الثانوية العامة لعام 2020. Advertisements وكتبت "رضوى" عبر حسابها الرسمي على موقع التغريدات القصيرة "تويتر": "مبروك لأقوى دفعة ثانوية عامة.. رغم كل الظروف قدرت ونجحت وعدت.. مبروك ياحبايبي، تستاهلوا الفرحة". واعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة طلاب الثانوية العامة للعام الدراسي 2019 – 2020. وقال "شوقي" خلال مؤتمر اعتماد نتيجة الثانوية العامة، إن هذا العام هو الأخير في الثانوية العامة بشكلها التقليدي، مضيفا أن نسبة النجاح بلغت 81.5%.

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كانت هذه تفاصيل خبر رضوى الشربيني لطلاب الثانوية العامة: مبروك لأقوى دفعة تستاهلوا الفرحة لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.



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