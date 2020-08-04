نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل خطأ اللغة العربية

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يمكنك الدخول عبر البوابة الإلكترونية لموقع "الوطن" لمعرفة نتيجة الثانوية العامة 2020 بعد تعديل الخطأ الذي وقع في نتيجة الثانوية العامة بمادة اللغة العربية، أو عبر الموقع الإلكتروني الرسمي لوزارة التربية والتعليم من هنـــــــا.

خطوات نتيجة الثانوية العامة 2020

- ضع البيانات المطلوبة منك وهي الاسم الرباعي ورقم الجلوس.

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- ثم اختر الشعبة الخاصة الخاصة بك، سواء كانت الشعبة الأدبية أو الشعبية العلمية سواء علمي علوم أو رياضة.

- حدد المحافظة التي تتبع لها.

- آخر الخطوات هي تسجيل البريد الإلكتروني ورقم الهاتف الخاص بالطالب.

اعتماد نتيجة الثانوية العامة 2020

وكان الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفني، اعتمد اليوم، نتيجة الثانوية العامة للعام الدراسي 2020/2019، تمهيدًا لإعلانها صباح غد الأربعاء، بجميع مدارس الجمهورية.

وأوضح "شوقي" أن النسبة العامة للنجاح قد وصلت إلى 81.4%، وبلغ إجمالي عدد الطالب الأوائل على مستوى الجهورية في جميع الشعب 43 طالبا وطالبة، وحصلت الطالبة صاحبة المركز الأول للمكفوفين على مجموع 395.5 درجة، وفي نظام الدمج التعليمي حصلت الطالبة صاحبة المركز الأول على 407.5 درجة.