لايف ستايل
شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة لها أظهرت أنوثتها.
وظهرت "طافش" بإطلالة جريئة في الصور، بفستان صيفي قصير أصفر اللون كشف عن ساقيها.
وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: "ملكة جمال سوريا"، "منورة يا حبيبتي"، و"يا جمالك".
ويذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش، بدأت في تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من بطولة ماجد المصري، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر.
وكان آخر أعمال "طافش" مسلسل "ختم النمر"، بطولة أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، وميرهان حسين.
كانت هذه تفاصيل خبر نسرين طافش تظهر بفستان صيفي أصفر.. ومتابعوها: ملكة جمال لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على هن وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.