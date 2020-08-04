نسرين طافش تظهر بفستان صيفي أصفر.. ومتابعوها: ملكة جمال

لايف ستايل

شاركت الفنانة السورية نسرين طافش، متابعيها، عبر حسابها الرسمي على تطبيق تبادل الصور والفيديوهات "إنستجرام"، جلسة تصوير جديدة لها أظهرت أنوثتها.

وظهرت "طافش" بإطلالة جريئة في الصور، بفستان صيفي قصير أصفر اللون كشف عن ساقيها.

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وتفاعل معها متابعوها في التعليقات: "ملكة جمال سوريا"، "منورة يا حبيبتي"، و"يا جمالك".

ويذكر أن الفنانة السورية نسرين طافش، بدأت في تصوير مسلسل "الوجه الآخر"، وهو من بطولة ماجد المصري، وندى موسى، وهبة الأباصيري، ومادلين طبر.

وكان آخر أعمال "طافش" مسلسل "ختم النمر"، بطولة أحمد صلاح حسني، إسلام جمال، ‏وميرهان ‏حسين.