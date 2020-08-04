كيف تحصنين أولادك من الحسد بعد نتيجة الثانوية العامة؟.. الإفتاء تجيب

فتاوى المرأة

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكّدًا أنَّ آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدي تم اعتماد نتيجتها العام الحالي.

أكثر من 42 طالبة وطالبة، سجلوا حضورهم بتصدرهم المراكز الأولى على مستوى الجمهورية، ليُكلل مجهودهم طيلة العام في النهاية بتلك المراكز المُشرفة.

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وتخشى العديد من الأمهات وأولياء الأمور، على أبناءهم من الحسد، الأمر الذي يثير الخوف بداخلهن من وقوعهن تحت تأثيره، وعادة ما يبحثن عن الطرق التي تحصنهن من السحر والحسد.

وردت دار الإفتاء المصرية على سؤال حول ما يجب فعله للتحصين وللمحسودين.

وقالت "الإفتاء" عبر موقعها الرسمي الإلكتروني، إنه ينبغي للمحسود قراءة المعوذتين، وفاتحة الكتاب، وآية الكرسي، وقراءة القرآن والذكر بصفة عامة، وعليه بالتعوذات النبوية، نحو: "أعوذ بكلمات الله التامات من شر ما خلق"، وليكثر من الدعاء لله عز وجل أن يصرف عنه السوء والعين والحسد، ولا حرج عليه في طلب الرقية من الصالحين.

وتابعت أنه لا ينبغي أن يُعمِل الإنسانُ جانبَ الأوهام والظنون في الناس، فلا يجوز للمسلم أن يسيء الظن بإخوانه ويتهمهم بأنهم حسدوه لمجردِ مصادفةِ أحداثٍ تقع، قد لا يكون لها علاقة بمن يظن فيهم ذلك. والله سبحانه وتعالى أعلم.

ويمكنك الحصول على نتيجة الثانوية العامة 2020 عبر الصفحة الرئيسية لبوابة "الوطن"