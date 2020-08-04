طبيب: الرضاعة الطبيعية تقي الأم من الإصابة بسرطان الثدي

علاقات و مجتمع

علق الدكتور عمرو حسن أستاذ النساء والتوليد والعقم بجامعة القاهرة، على أن الرضاعة الطبيعية تساعد في الوقاية من مرض سرطان الثدي وكلما زادت فترة الرضاعة كلما زادت الوقاية من المرض، لافتا إلى أن الدراسة عبارة عن معلومات معروفة منذ البداية وصادرة بمناسبة الاحتفال بالأسبوع العالمي للرضاعة الطبيعية، ويتم الاحتفال به سنويا للتشجيع على الرضاعة الطبيعية ونكون حريصين على توضيح الكثير من المعلومات عن الرضاعة الطبيعية والرد على خرافات كثيرة بشأنها ونظهر للسيدات أهميتها.

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وأضاف حسن، خلال مداخلة هاتفية في برنامج "هذا االصباح"، المذاع على فضائية "إكسترا نيوز"، أن الرضاعة الطبيعية لها فوائد كثيرة للأم والطفل والأسرة، بالنسبة للأسرة لأن لبن الأم لا يكلف شيئا وهذا شيء اقتصادي، وبالنسبة للطفل يكون به أجسام مضادة لأنه طبيعي ومغذي وبه كل العناصر الغذائية التي يحتاجها الطفل ويحميه من الأمراض على المدى القريب، ويزود العلاقة والارتباط النفسي بين الأم والطفل.

وأكد أن الرضاعة الطبيعية تقي الأم من سرطان الثدي "كل ما الست ترضع طبيعي كلما يقلل احتمالية إصابتها بسرطان الثدي"، فضلا عن أنه يجب على الأطباء خلال فترة الحمل وبعد الولادة تشجيع الأم على الرضاعة الطبيعية وتوضيح إيجابياتها.