علاقات و مجتمع
أصوات الزغاريد تعلوا بالمكان، لا يوقفها سوى صوت والدها الذي بدوره يستقبل أقاربها، بل وأقارب أقاربها، مُرحبًا بالتهاني، بعدما استطاعت ابنته الزهراء عبد اللاه، الطالبة بمدرسة الشيماء الثانوية بنات للدمج، الحصول على المركز الأول.
لم يُحسن لهم القدر سماع اسم ابنته بالتلفاز، لكن الاتصالات الهاتفية ممن سمعوا الاسم، كانت كفيلة بتحول منزلهم لساحة احتفال، بعدما حصدت ابنته مجموع 407.5 درجة.
"أنا الوحيدة اللي كان عندي إعاقة في المدرسة"، بدورها تحدثت الزهراء لـ "هُن" عقب حصولها على النتيجة، قائلة: "أنا الوحيدة اللي كان عندي إعاقة في مدرسة الدمج، لأني عندي إعاقة بصرية، ومكنتش متوقعة".
متابعة: "كنت بذاكر 7 ساعات بس في اليوم، ووقفت الدروس الخصوصية والمراكز من وقت جائحة الكورونا".
وعن لحظة سماعها للنتيجة، أشارت إلى إنها لم تستطيع معرفتها من التلفاز: "مكناش متوقعين، فجأة كلموني صحابي إنهم سمعوا أسمي واني الأولى".
وعن الكلية التي تود الالتحاق بها، أكدت "الزهراء" إنها تحلم بالالتحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية.
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كانت هذه تفاصيل خبر الأولى في الثانوية العامة للدمج: أنا الوحيدة اللي كان عندي إعاقة ووقفت الدروس الخصوصية لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
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