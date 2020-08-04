منذ ظهوره حتى الآن.. هل تغيرت أعراض كورونا؟

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب – سيد متولي

يواصل العلماء جهودهم لكشف ألغاز فيروس كورونا المستجد، في ظل تطوره بشكل سريع يوما بعد يوم، لدرجة أنه بات من الصعب حصر كل أعراضه سواء المعروفة أو تلك حيرت الباحثون منذ ظهور الوباء في ووهان الصينية منذ ما يقرب من حوالي 6 أشهر.

نحاول في هذا التقرير، حصر أعراض الفيروس منذ ظهوره حتى الآن، حتى إذا شعر أحد الأشخاص بأي منها، يذهب فورا للطبيب أو لإجراء اختبار من أجل الحفاظ على صحته.

3 أعراض أكثر انتشارا

وفقا لتحليل أجرته المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها، فإن معظم المرضى المصابين بفيروس كورونا لديهم إحدى هذه الأعراض الثلاثة، وهي الحمى، أو السعال، أو ضيق التنفس.

وفقا لـ"CNN"، فإن السعال هو أكثر الأعراض انتشارا، بينما الحمى تأتي في المركز الثاني، في حين احتل ضيق التنفس المرتبة الثالثة حيث تم ربطه بالمرضى الذين تم إدخالهم إلى المستشفى.

5 أعراض تحدث لأول مرة

أعراض غريبة كان الأطباء شهود عيان عليها عند بعض المرضى مثل، تلف كبد طبيبين في الصين والتي كشفت عنها صحيفة ديلي ميل البريطانية، حيث تغيرت بشرة "يي فان وهو ويفينج"،42 عاما، في مدينة ووهان الصينية بعد إصابتهما بكورونا، إلى اللون القاتم، حيث كان ذلك سببا في تأثير الفيروس على الكبد الذي أصبح تالفا.

عرض آخر حدث لأول مرة، تمثل في فقدان النطق لشخص أمريكي، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، تسبب فيروس كورونا تسبب في تلف دماغ أحد المرضى في الولايات المتحدة، بسبب التأثير على الجهاز العصبي، بل وصل الأمر إلى أن صاحب الـ70 عاما من ولاية فلوريدا، فقد القدرة على التحدث بشكل مؤقت.

وشهدت إيطاليا فقدان سيدة، 58 عاما، من منطقة ديترويت، أجزاء كبيرة من خلايا الدماغ، جراء إصابتها بفيروس كورونا المستجد، كما أنها بمجرد وصولها إلى المسشفى لإسعافها كانت مرتبكة ومشوهة، وأثبتت الأشعة المقطعية على دماغها، وجود بقع داكنة، مما يشير إلى تراكم السوائل أو فقدان كبير لخلايا الدماغ، وفقا لـ"ميرور".

بينما عانت تريسي بيني من اسكتلندا، من أعراض غريبة، بعد إصابتها بفيروس كورونا المستجد، مثل ضعف التركيز عندما تجلس أو تقف، بسبب خلل عصبي في الدماغ"، وفقا لصحيفة ميرور.

بينما في أمريكا عانى رجل يبلغ من العمر 42 عامًا مصابا بكورونا، من ألم شديد في الخصية، بعد أن تم فحصه بالمستشفى لشكواه، وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، ليتأكد أن هذا العرض الغريب وراء إصابته بالوباء.

6 أنواع بأعراض مختلفة

وفقا لصحيفة "telegraph" البريطانية، حدد العلماء ستة أنواع مختلفة من الفيروس التاجي مع زيادة مستويات شدة العدوى، مع العلم أن الأعراض تختلف في كل نوع.

وتشمل الأنواع الست لكورونا ما يلي:

النوع الأول:

يشبه الإنفلونزا مع عدم ظهور بعض الأعراض الشائعة كالحمى، والصداع، وفقدان الشم، وآلام العضلات، والسعال، والتهاب الحلق.

النوع الثاني:

يشبه الإنفلونزا مع وجود الأعراض الشائعة كالحمى - والصداع، وفقدان حاستي الشم والتذوق، والسعال، والتهاب الحلق، والبحة، وفقدان الشهية.

النوع الثالث:

يؤثر هذا النوع أكثر على "الجهاز الهضمي"، وتظهر بعض الأعراض المعروفة مثل الصداع، وفقدان الشم، والإسهال، والسعال.

النوع الرابع:

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يشبه النوع الأول ولكن الأعراض أشد وأكثر صعوبة، ومن أهم العلامات تعب شديد، مع صداع حاد، وفقدان حاسة الشم، والسعال المستمر.

النوع الخامس:

يشبه النوع الثاني ولكن الأعراض أشد، إذ يعاني المصاب بآلام العضلات والصدر، والتهاب الحلق الشديد، مع فقدان حاستي الشم والتذوق الصداع.

النوع السادس

أو ما يطلق عليه المستوى الثالث الأكثر خطورة، ومن أبرز الأعراض حدوث مشاكل في الجهاز التنفسي، مع آلام حادة في الصدر، وضيق التنفس، وصداع شديد، والحمي، ومعظم الأعراض الشائعة لكورونا

علامات غريبة

إضافة إلى الأعراض، هناك علامات يصدرها الجسم، قد تكون إشارة إلى الإصابة بالوباء.

احمرار والتهاب العين

إحدى العلامات النادرة التي قد تكشف عن إصابتك بفيروس كورونا، وقد تظهر قبل الأعراض الأخرى لدى نسبة قليلة من الأشخاص، وعادة ما يصيب العينين ويؤدي إلى احمرارها أو الشعور بحرقان وألم بها، ما ينتج تقيح يلتصق بالرموش ويسبب الحكة وسيلان الدموع، كما ذكر موقع euronews.

ارتباك التفكير

وفقا لصحيفة ميرور البريطانية، من العلامات التي قد تكشف إصابتك بفيروس كورونا، ارتباك التفكير، فبعض مرضى كورونا الذين احتاجوا لجهاز تنفس صناعي، كانوا يعانون من ارتباك التفكير والهذيان لدرجة أنهم لا يعرفون أين هم وفي أي سنة، بسبب تراكم ثاني أكسيد الكربون في الجسم.

آلام في العضلات أو الجسم

وفقا لموقع "eatthis"، تقول أبتون شيزر إنها عانت من المرض، وباتت في حالة تحسن لكنها تعاملت مع مجموعة من الأعراض الغريبة مثل التعب وآلام الجسم وحساسية الجلد والسعال وفقدان المذاق والرائحة لمدة ثمانية أيام.

آلام البطن "إسهال وغثيان وقيء"

من العلامات التي تكشف عن الإصابة بالفيروس التاجي، حدوث غثيان أو قيء، بسبب مشاكل في الجهاز الهضمي، وكذلك إذا وجدت نفسك مصابًا بإسهال، فاتصل بطبيبك فورا، وفقا لموقع eatthis.

آفات أصابع الأقدام

تقول صحيفة ميرور، وفقا للمجلس العام الإسباني لكليات الطب، إنه تم اكتشاف أن بعض مرضى كورونا، لديهم آفات على أصابع أقدامهم، تشبه جدري الماء أو الحصبة.

تساقط الشعر

وفقا لموقع " Business Insider"، يتسبب فيروس كورونا يتساقط شعر المريض، حيث كشفت امرأة من لونج آيلاند الأميركية، أنها عانت من تساقط كميات كبيرة من شعرها، بعد أكثر من شهرين على إصابتها بكوفيد-19.

فقدان السمع

وفقا لصحيفة ديلي ميل البريطانية، كشفت دراسة أن المرضى أو المتعافين من فيروس كورونا المستجد، عانوا من مشاكل في حاسة السمع طويلة المدى، بمعدل شخص واحد من كل 8.

أكد أخصائيو السمع في جامعة مانشستر، بعد إجراء الفحص والمتابعة على 121 شخصا بالغا دخلوا مستشفى ويثينشو نتيجة إصابتهم بفيروس كورونا، أن 16 شخصا منهم أصيبوا بتأثر في السمع.