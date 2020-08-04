انتبه.. إشارات يصدرها جسمك تدل على نقص الفيتامينات

محمد اسماعيل - القاهرة - كتبت-شيماء مرسي

على الرغم من وجود الكثير من العلاجات لتعويض نقص الفيتامينات، ما يزال الناس من مختلف البلدان يعانون من قلتها بالجسم، لكن هذا ليس سببا لتناول كميات كبيرة من أقراص الفيتامينات دون معرفة آثارها.

وهناك العديد من الإشارات التي يصدرها الجسم تدل على نقص الفيتامينات بالجسم، بحسب ما ذكر موقع "healthline".

1- التشنجات:

التشنج المتكرر يعني أنك تفتقر إلى الكالسيوم والمغنيسيوم والبوتاسيوم، ويمكن أن يحدث هذا إذا مارست العديد من التمارين الرياضية، لأنه عندما تتعرق تخرج الكثير من المعادن من جسمك، لذا تناول المزيد من المكسرات (مثل اللوز والبندق) والموز والتفاح.

2- التنميل في الأطراف:

يؤدي نقص إمداد الجسم بـ فيتامينات B6 وB12 وB9 وحمض الفوليك، إلى التأثير على الكتل الغذائية التي تستخدم لإنتاج خلايا الدم الصحية اللازمة لنقل الأكسجين إلى الخلايا، لذلك تناول المزيد من الفول والحمضيات والمأكولات البحرية والدواجن.

3- تشققات في زوايا فمك:

تشير الشقوق في زوايا فمك إلى أن الجسم يفتقر إلى فيتامينات B3 و B2 و B12 الغنية بالحديد والزنك، لذا من الأفضل تناول المزيد من الدواجن والأسماك (السلمون) والبيض والفاصوليا والمكسرات، ونوصي أيضا بدمج هذه الأطعمة مع الخضار لأن فيتامين ج يساعد في مكافحة العدوى ويمد الجسم بالحديد.

4- التهاب اللثة:

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الأشخاص الذين يفتقرون إلى فيتامين "د" يعانون من التهاب اللثة، لذا فإن النظام الغذائي الذي يحتوي على الأطعمة الغنية بالكالسيوم والفوسفور وفيتامين "د" مهم جدا لصحة أسنانك، لذا تناول منتجات الألبان والأرز البني والطماطم والفاصوليا والأسماك والحمضيات والعنب.

5- اصفرار في بياض عينيك:

نقص فيتامين ب 12 يسبب ذلك، لذا أضف المزيد من مصادر الفيتامينات في نظامك الغذائي، وتتواجد في الكبدة والدجاج والحليب والسلمون والتونة والضأن.

6- نتوءات على الفخذين واليدين:

تظهر نتوءات تشبه حب الشباب بسبب نقص فيتاميني A وD والأحماض الدهنية، لذلك حاول تقليل كمية الدهون المتحولة المستهلكة، ويجب أن تأكل الكثير من سمك السلمون والمكسرات، ولا تنس فيتامين أ الموجود في الخضروات مثل الجزر أو الفلفل الأحمر الحلو.

7- الطفح الجلدي على الوجه:

يسبب نقص فيتامين B7 (البيوتين) ظهور الطفح الجلدي على الوجه، لذا يمكنك زيادة كمية تناول البيوتين ببساطة عن طريق تغيير نظامك الغذائي، من خلال تناول الفطر والبطاطس والجبن والبيض المسلوق والسبانخ والقرنبيط.

8- تساقط الشعر:

نقص B7 (البيوتين)، يتسبب في تساقط الشعر، لذا لزيادة استهلاك B7، يجب تناول المزيد من اللوز وفول الصويا والبطاطس المهروسة والموز.