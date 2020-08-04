مكياج خفيف من دون كريم أساس لإطلالة عملية وناعمة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:42 مساءً - في أحيان كثيرة، وفي أماكن ومناسبات معينة، تفضِّلين عدم وضع كريم أساس على البشرة أثناء تطبيق المكياج، وخصوصًا خلال الذهاب للعمل أو الجامعة، ولأن معظم النساء يعتقدن أنّ كريم الأساس هو القادر على إخفاء عيوب ومشاكل البشرة، وأنّ المستحضرات الأخرى غير قادرة وحدها على إخفاء الشوائب وعيوب البشرة، فإننا نقدِّم لكِ عدة نصائح تؤكِّد لكِ أن هذا الاعتقاد خاطئ.



الطريقة الصحيحة لتطبيق المكياج بدون كريم أساس

تطبيق المكياج بدون كريم أساس



تتسبب كثرة استخدام كريم الأساس بإلحاق التلف والضرر للبشرة، وتتسبب في ظهور الكثير من المشاكل في المستقبل، مثل الندوب وحب الشباب وعلامات الشيخوخة المبكرة كالتجاعيد، ويمكن تجاهل وتفادي هذه المشاكل من خلال تطبيق المكياج دون استخدم كريم الأساس، ولتطبيقه قومي في البداية بترطيب البشرة باستخدام كريمك المفضَّل، ثم ابدئي بوضع الكونسيلر على الحبوب ويمكنك توزيعها بواسطة إصبعك لتبدو التغطية طبيعية وغير كثيفة، وضعيه تحت العينين لإخفاء الهالات السوداء، ووزعيه بواسطة البيوتي بلندر.

ثم ضعي على الجفن تحت العين ظلال عيون فاتحًا، ولتثبيت الكونسيلر ضعي كمية قليلة من البودرة الحرة تحت العينين، ويمكنك تركيب الرموش بطريقتك، وارسمي فوق الرمش العلوي خط آيلاينر رفيعًا، ثم حدِّدي الحواجب، وبواسطة البرونزر طبقي الكونتور على خديك وجانبي الأنف، بعد ذلك ضعي الهايلايتر على عظمة الحاجبين وعلى الأنف وفوق الفم وعلى تفاحتي الخدين، وحددي الشفاه بقلم تحديد شفاه بدرجة فاتحة كالبني، ثم ضعي أحمر شفاه بدرجة النيود أو بأحد ألوانك المفضلة بدرجة فاتحة.

تابعي المزيد: كيفية حماية كريم الأساس من تغير لونه

Advertisements



طريقة أخرى لتطبيق المكياج بدون كريم أساس

تطبيق المكياج بدون كريم أساس



تُعتبر خطوة ترطيب البشرة من الخطوات المهمة والضرورية التي يجب الحرص عليها عند وضع المكياج على البشرة، وذلك للحصول على الرطوبة الكافية لبشرة الجلد، وضمان بقائها حيوية ولينة غير جافة، ثم ضعي خافي العيوب بعد الانتهاء من خطوة ترطيب البشرة، وانتظري لمدّة 10 دقائق، ثم ضعي الكونسيلر على أماكن بشرة الوجه التي تُوجد بها العيوب والمشاكل الجلدية، مثل الهالات السوداء، وآثار حب الشباب.

ويفضَّل توزيع الكونسيلر باستخدام أطراف الأصابع؛ لضمان وصوله للمناطق المطلوبة للبشرة، حيث يساعد وضع الكونسيلر على البشرة في الحصول على مكياج خفيف دون الحاجة لوضع كريم الأساس، ثم استخدمي البودرة على الخدين لتعمل على امتصاص الزيوت المفرطة على الطبقة العليا للبشرة، وتعمل أيضًا على تثبيت المكياج، وتُوضع البودرة عن طريق استخدام الفرشاة المُخصصة لها، ثم يتم تطبيقها بشكلٍ دائري على بشرة الوجه، ولكن في حال كان نوع البشرة دهنيًّا، يجب عدم استخدام المرطب والاكتفاء بوضع خافي العيوب والبودرة، ثم يتمُّ وضع أحمر الخدود المُناسب للون بشرة الوجه، واستخدمي قلم تحديد العيون والشفاه بلمسة قليلة، واختاري لونًا مناسبًا لتحديد شكل الشفاه.

واحرصي على اختيار ظلال العيون بدرجة مناسبة، ويمكن استعمال أحمر الشفاه اللامع ليساعدك على جعل مظهرك أقل سنًّا، وأكثر شبابًا، ويمكن وضع الكُحل داخل العين؛ وذلك لجعل شكل العين يبدو أكثر بياضًا ووضوحًا، واستعملي الماسكارا لتحديد الرموش وإبراز سحرها وجاذبيتها، وتعزيز طولها، ويمكن وضع الماسكارا من الجذور لتبدو أكثر كثافة.

تابعي المزيد: مكياج ناعم باللون الزهري لعيد الأضحى