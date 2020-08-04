أفضل برايمر للبشرة..لإطلالة ناعمة ومميزة

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:42 مساءً - يعتبر البرايمر أحد منتجات التجميل التي تجمع بين مستحضرات التجميل والعناية بالبشرة، حيث يعمل على إنشاء حاجز واق على البشرة يحفي عيوبها ومسامها، بالإضافة إلى عزلها وحمايتها وتعزيز فعالية المنتجات المستخدمة للعناية اليومية بالبشرة. ويعمل على ابراز ماكياجك بشكل أوضح، أنعم وأجمل.

برايمر " بلاس ماتيفاير من بوبي براون" Bobbi Brown Primer Plus Mattifier Bobbi Brown Primer Plus Mattifier



برايمر " هانغ اوفر ريبلانشينغ فايس من تو فايسد " Too Faced Hangover Replenishing Face Primer Too Faced Hangover Replenishing Face Primer



برايمر" فوتو فينيش برايمر واتر من سماشبوكس" Smashbox Photo Finish Primer Water Smashbox Photo Finish Primer Water



برايمر " ميكاب برايمر من نارس" Nars Makeup Primer Nars Makeup Primer



برايمر " بريب برايم سكين من ماك" Mac Prep+Prime Skin Mac Prep+Prime Skin



برايمر " فونديشين برايمر من لورا ميرسيه " Laura Mercier Foundation Primer Laura Mercier Foundation Primer



برايمر " فاي مينيرال برايمر من أورغلاس" Hourglass Veil Mineral Primer Hourglass Veil Mineral Primer



برايمر" سيبر أونيفارس فايس برايمر من كلينيك " Clinique Super Universal Face Primer Clinique Super Universal Face Primer تابعي المزيد: الهايلايتر لمسة من الإشراق في العيد

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