ألوان مناكير خريف 2020 ستجعلك ترغبين في استخدامها كل يوم

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:42 مساءً - يحمل خريف 2020 معه أجمل ألوان المناكير التي ستكون رائجة جداً لتجعل من إطلالتك الخريفية راقية وأنيقة ولافتة للنظر.

وفي هذا المقال، جمعنا لك مجموعة رائعة من ألوان مناكير خريف 2020، التي تتناغم مع جميع ألوان البشرة، والتي تجعلك مهووسة باعتمادها كل يوم.



المناكير الخمري

إن المناكير الخمري هو كل ما تحتاجينه لإضفاء لمسة رائعة على أظافرك، تشعرك بالدفئ وتعزز من أناقتك وتمنح أظافرك مظهراً في غاية الرقي والأناقة في الخريف. جربي مثلاً المناكير الخمري من علامة Maxus: Maxus Nails Nail Polish in Admired، إذ إن كل ما تحتاجين إليه هو وضع طبقتين منه على أظافرك.

المناكير الأزرق الداكن اللامع

الأزرق الداكن بلمسة لامعة هو الخيار الأمثل لأظافرك خلال فصل الخريف، وهو من أكثر ألوان المناكير رواجاً لهذا الموسم، فاعتمديه مع بلوزة كحلية لإطلالة عملية أنيقة ومميزة. ننصحك بتجربة المناكير الأزرق الداكن اللامع من علامة Pear Nova: Pear Nova Nail Lacquer in Thick Dip & What Not.

المناكير الزهري الداكن

يعد اللون الزهري الداكن لوناً انتقالياً بين الفصول، فهو يبث فيك شعوراً مبهجاً يبعد عنك الملل الذي يتركه لديك تغيّر الفصول. ننصحك بتجربة المناكير الزهري الداكن من علامة Sundays Nontoxic: Sundays Nontoxic Nail Polish in No. 23.



المناكير المرجاني اللامع

المرجاني اللامع هو أحد ألوان المناكير المثالية لفصل الخريف، وهو سيكون رائجاً جداً، فضلاً عن أنه يبث فيك الدفئ والطمأنينة. فهو يجمع بين نغمات الأحمر والبرتقالي ليشكلا مزيجاً رائعاً يضفي على أظافرك لمسة لامعة رائعة الجمال. ننصحك بتجربة Sally Hansen: Sally Hansen Insta-Dri Nail Polish in Burnt Coral.



المناكير البرتقالي الساطع

إن الطقس البارد لا يعني أنك بحاجة الى الاستغناء عن ألوان المناكير الساطعة والجريئة، حيث أن المناكير البرتقالي الساطع سيكون من أكثر ألوان طلاء الأظافر رواجاً لهذا الخريف، فهو لون منعش وغير متوقع لإطلالتك الخريفية، حيث يوفر لك مظهر أظافر في غاية الجمال. ننصحك بتجربة المناكير البرتقالي الساطع من علامة La Pierre Cosmetics: La Pierre Cosmetics Nail Lacquer in Distractions.

