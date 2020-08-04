موديلات فساتين صيفية من وحي أوليفيا باليرمو

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:42 مساءً - أوليفيا باليرمو، ممثلة وعارضة أزياء وناشطة اجتماعية أمريكية، اشتهرت بعد تألقها في المسلسل التلفزيوني الواقعي "ذا سيتي" لتوثيق الحياة الشخصية والمهنية لويتني بورت وصديقاتها، وعلى صعيدها الشخصي؛ تنشر الكثير من الإطلالات لأزيائها المتنوعة والمناسبة للشابات على مواقع التواصل الاجتماعي الخاصة بها، ولا سيّما إنستجرام، حيث يتابعها من خلاله أكثر من ٦ ملايين شخص، ومن وحيها جمعنا لكنّ اليوم عدة إطلالات لفساتين صيفية، فتألقن على غرارها.



فساتين بالأسلوب البوهيمي

فساتين بالأسلوب البوهيمي



فضَّلت أوليفيا باليرمو التأنق بصيحة الفساتين البوهيمية من خلال إطلالاتها اليومية، ومنها ارتدت فستانًا أحمر بسيطًا مصممًا بقصة طويلة من الخلف وقصيرة من الأمام، واعتمدت لمظهرها البسيط تسريحة شعر منسدلة وناعمة لمظهر جذاب، وفي إطلالة أخرى ظهرت بفستان أبيض بقصة ناعمة وبوهيمية وزيّنتها بحذاء أزرق مرسوم بالأبيض، ورفعت أجزاء من شعرها على طريقة الكعكة، وتركت الباقي منسدلًا، وفي الإطلالة الثالثة أطلّت بفستان بوهيمي أخضر زينته بتسريحة مرفوعة للشعر وقلادة ضخمة ونظارات شمسية بنية؛ لإطلالة صيفية بسيطة، وتألقت بفستان أبيض مرسوم بالبني والبرتقالي بطريقة بسيطة، ولجأت لتسريحة الشعر المنسدل وحذاء أبيض عصري.

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خيارات الفساتين الطويلة

خيارات الفساتين الطويلة



اعتمدت أوليفيا باليرمو الفساتين الطويلة في إطلالاتها الصيفية، ومن أحدث خياراتها فستان برتقالي طويل مصمم بفتحة جانبية ومزيّن بأزرار وقصة ناعمة في الأعلى، وسرّحت شعرها بتسريحة الشعر المبلل المسحوب للخلف، وفي الإطلالة الثانية تجمّلت بفستان بيج مرسوم بطبعات بنية ومزين بحزام بني للخصر وساعة وخاتم ذهبيين، وتألقت أيضًا بفستان أبيض مرسوم بالأصفر والأحمر والأزرق بطريقة بسيطة وأنيقة، وأكملت مظهرها بحقيبة فوشيا وحذاء برتقالي، كما تزينت بفستان أسود طويل مصمم بفتحة جانبية وبقماش مخطط بالأبيض في الجزء العلوي، وأكملت جمالها بقلادات ذهبية طويلة وتسريحة منسدلة للشعر.

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إطلالات الفساتين القصيرة

إطلالات الفساتين القصيرة



إن كنتِ ممن يفضلن الفساتين القصيرة في إطلالاتهن لفصل الصيف، فيمكن لأوليفيا باليرمو أن تلهمكِ بإطلالتها بفستان أزرق مخطط بالأبيض ومصمم بقصة ناعمة في الأعلى ومزينة بحزام أبيض للخصر، أو تأنقها بفستان أبيض مزين بطبعات حمراء وكحلية بطريقة شبابية أنيقة، أو إطلالتها في باريس بفستان أبيض مقلَّم بكاروهات حمراء ومصمم بقصة منفوشة وناعمة أكملتها بتسريحة منسدلة ووشاح للرقبة، كما اخترنا لكِ عزيزتي من وحيها فستانًا بنفسجيًّا من الساتان المنقط والمزين بأزرار وأكمام واسعة، وتنسيقها لفستان أبيض مرسوم بالأحمر والأسود بطريقة عصرية، مع حذاء ونظارات باللون الأبيض لمظهر جذاب.