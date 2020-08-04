أحدث إطلالات جمبسوت محتشمة لخريف 2020 من منصات العروض

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:42 مساءً -

من أجمل الأزياء التي يمكنك أن تتألقي بها في موسم خريف 2020 هي موديلات الجمبسوت المحتشمة التي تضفي على إطلالتك رونقاً أخاذاً وأسلوباً متميزاً.

جمبسوت بطبعات الورود من بالنسياغا Balenciaga



إن قطعة الجمبسوت هي من الأزياء التي عرفت رواجها منذ سنوات قليلة؛ إلا أنها قد نجحت في استكمال طريقها ضمن أهم خطوط الموضة العالمية، حيث تضمنتها العديد من مجموعات أهم الدور العالمية بخامات وابتكارات عصرية متنوعة تناسب مختلف المناسبات والأجسام.

نقدم إإليك اليوم في الخليج 365 مجموعة متألقة من أجمل ما ابتكرته أنامل المصممين العالميين لأجمل تصاميم الجمبسوت المحتشمة من منصات عروض خريف 2020 كي تنتقي منها ما يعجبك هذا الموسم الجديد.

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أجمل إطلالات جمبسوت محتشمة لخريف 2020

أجمل موديلات جمبسوت محتشمة للإطلالات المسائية في خريف 2020

جمبسوت براق باللون الفضي من بالنسياغا Balenciaga



للإطلالات المسائية في خريف 2020، تألقي بأجمل تصاميم الجمبسوت المحتشمة ذات القصات والتفاصيل والزركشات الفاخرة التي اختار المصممون العالميون ابتكارها من أرق أنواع الخامات.

وقد لفتنا ضمن عرض بالنسياغا Balenciaga لخريف 2020 جمبسوت فضي براق بتصميم ضيق من الترتر وأكمام طويلة. ارتدي هذا الجمبسوت الذي يليق بصاحبات الأجسام الرفيعة مع حذاء بكعب pump shoes باللون الأسود لإطلالة متكاملة.

ومن مجموعة إيلي صعب Elie Saab لخريف 2020، أعجبنا جمبسوت محتشم فاخر من قماش المخمل المزركش بالتطريزات الذهبية لإطلالة مفعمة بالأنوثة المترفة.

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لا تنسي ارتداء القفازات الجلدية مع هذا الجمبسوت.

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أجمل موديلات جمبسوت محتشمة للإطلالات النهارية لخريف 2020

جمبسوت أسود من سيلين Celine



للإطلالات النهارية الأنيقة والرسمية، اعتمدي قطع الجمبسوت المحتشمة العصرية مثل تلك التي رصدناها ضمن عرض بالنسياغا Balenciaga لخريف 2020 ذات التصميم الراقي الواسع والذي يصل إلى أسفل الركبة مع حزام الخصر وخامة حريرية مزركشة بطبعات الورود. وأكثر ما أعجبنا في هذه القطعة هو الأكتاف العريضة statement shoulders التي تعتبر آخر موضة هذا الموسم.

اعتمدي مع هذا الجمبسوت تسريحة شعر مرتفعة ذلك لتسليط الضوء على الأكتاق البارزة المميزة.

كما لفتنا من مجموعة مايكل كورس Michael Kors لخريف 2020 جمبسوت مناسب لإطلالة نهارية أنيقة بالنقشات العصرية. اعتمدي بليزر أسود مع هذا الجمبسوت ونسقيه مع حذاء وحقيبة باللون الأسود.

ولإطلالة خريفية مفعمة بالأناقة، اخترنا لك من دار سيلين Celine تصميماً مميزاً لجمبسوت ترندي باللون الأسود، يتميز بتصميم كلاسيكي وحزام لتحديد الخصر باللون الذهبي.

ننصحك بأن تنسقي هذا الجمبسوت مع جاكيت شاموان باللون الكاميل وحذاء بوت عالٍ لكسر السواد لإطلالة غربية شبيهة بلوك cow girl.

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