الفاشينيستا السعودية نجود بنت مشعل تعشق النظارت الشمسية

كتبت: ياسمين عمرو في الثلاثاء 4 أغسطس 2020 04:42 مساءً - تعتبر مؤثرة عالم الجمال السعودية نجود بنت مشعل من المهووسات بموضة النظارات الشمسية ولا يمكن أن تفوت أي اطلالة دون أن تختار تصميم مميز منها.

شاهدي مجموعة تصميمات نظارات شمسية تعشقها نجود بنت مشعل واختاري منها ما يناسب جسمك



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تنوع كبير في التصاميم

نظارات نجود بنت مشعل الشمسية



تنوع نجود في تصاميم نظاراتها، فتختار في كل مرة تصميم جداً من تصاميم أهم العلامات العالمية. فتارةً تختار نظارات الميتاليك وتارةً ذات الاطارات الكلاسيكية وتارةً النظارات بقصة عيني ااقطة وغيرها...







كيف تختارين النظارات بحسب شكل وجهك



اختيار النظارة الشمسية التي تناسب شكل وجهك تماما ليس أمرأ سهلا، وعادة ما تقع الفتيات فى حيرة شديدة عند الوقوف بمتجر النظارات لشراء نظارة شمسية جديدة تكون مميزة ولائقة. ولأننا على مشارف فصل الصيف، سوف نعطيك اليوم نصائح بسيطة عن كيفية اختيار موديل النظارة الشمسية الأنسب لشكل وجهك.



الوجه المربع

يتميّز الوجه المربع بالفكّ البارز، والجبهة والخدود العظمية العريضة، وعليه فتناسبه النظارة التي تمتلك إطارات مستديرة، وإطاراً ناعماً، الأمر الذي يقلّل من حدّة ملامحه.

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نظارات نجود بنت مشعل الشمسية



الوجه الدائري

تعد الخدود أعرض جزء في الوجه، ولا يمتلك هذا النوع من الوجوه زوايا، ويناسب الأشخاص ذوي الوجه الدائري النظارات المستطيلة التي تمنح الوجه بعض الطول، وفي حال امتلاك الشخص بشرة سمراء، فيفضّل اقتناء نظارات داكنة، وبالنسبة لمن يمتلكون بشرة بيضاء فيفضّل الالتزام باللون البنيّ أو الأصفر، كما يمكن لأصحاب الوجوه الدائرية اقتناء النظارات التي تحتوي على زوايا واضحة.



الوجه الطويل

ينبغي لمن يمتلك وجهاً طويلاً اختيار نظارة تجعل الوجه متناسباً من حيث العرض والطول، بحيث يمكن اختيار نظارة لا تتجاوز في عرضها الجزء الأعرض من الوجه.

نظارات نجود بنت مشعل الشمسية



الوجه المثلث

يمتلك الوجه المثلث ذقناً حاداً، وتكون فيه الجبهة أعرض بشكل كبير من الذقن، ويمكن اختيار النظارة الشمسية المستطيلة لموازنة نسبة عرض الذقن إلى الجبهة، وفي حال امتلاك ملامح صغيرة فيمكن اختيار نظارات ذات عدسات أصغر في الحجم، وفي المقابل يجب اختيار نظارات ذات عدسات كبيرة عند امتلاك ملامح كبيرة وواضحة.



الوجه البيضاوي

يُعد الوجه البيضاوي أكثر طولاً من عرضه، ويمكن اختيار نظارة شمسية مربعة أو دائرية يناسب حجمها حجم الوجه؛ حيث يجب مراعاة أن لا يكون حجمها أكبر أو أصغر بكثير من حجمه، وتناسبه الإطارات الكبيرة التي تجعله يبدو أكثر نحافة؛ لأن النظارة تتجاوز الجزء الأعرض من الوجه.



الوجه على شكل قلب

يعد خط الفك في وجه القلب أضيق نقطة في الوجه، ويناسب هذا النوع من الوجوه الإطارات العريضة من الأعلى والأقل عرضاً من الأسفل، بالإضافة إلى النظارات المربعة، والدائرية، والنظارات بقصة الطيار، ونظارات عيون القطة.

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