الامارات | وزيرة مصرية تردّ على الملياردير إلون ماسك بدعوة كريمة

شكرا لقرائتكم خبر عن وزيرة مصرية تردّ على الملياردير إلون ماسك بدعوة كريمة والان نبدء بالتفاصيل

الشارقة - بواسطة ايمن الفاتح - دعت مصر الملياردير إلون ماسك، مؤسس شركتي «تيسلا» و«سبايس إكس»، لزيارة أهرامات الجيزة التاريخية بعد أن نشر تغريدة ساخرة قال فيها إن «كائنات فضائية» بنت هذه الآثار العملاقة.

وقال ماسك في تغريدة على تويتر «من الواضح أن كائنات فضائية بنت الأهرامات».

وأثارت التغريدة جدلاً وردوداً متنوعة من المصريين بين منددين بموقف ماسك دعوه إلى عدم التداول بنظريات مؤامرة متداولة منذ زمن بعيد بشأن أهرامات الجيزة، وآخرين اختاروا السخرية أسلوباً للرد.

غير أن وزيرة التعاون الدولي المصرية رانيا المشاط التي كانت تشغل منصب وزيرة السياحة سابقاً، اغتنمت تغريدة الأميركي كفرصة للتسويق لآثار بلادها. وكتبت على «تويتر» «أتابع عملك بإعجاب كبير، وأدعوك مع سبايس إكس لاستكشاف كتابات حول كيفية بناء الأهرامات وأيضاً للتحقق من مقابر بناة الهرم».

Advertisements

وأضافت «سيد ماسك، نحن في انتظارك»، داعية رجل الأعمال إلى زيارة الأهرامات وهي من عجائب الدنيا السبع في العالم القديم.

وتبع ماسك سلسلة تغريداته عن الموضوع برابط لمقال منشور على موقع «بي بي سي» حول تاريخ الهياكل العملاقة، ووصفه بأنه «ملخص معقول» لكيفية بناء الأهرامات.

وشيد هرم خوفو المعروف بالهرم الأكبر والبالغ طوله 146 متراً وهو أحد عجائب الدنيا السبع في العالم القديم، قبل أكثر من 4500 سنة.



تابعوا آخر أخبارنا المحلية والرياضية وآخر المستجدات السياسية والإقتصادية عبر Google news