السادسة على الجمهورية أدبي: بحلم أبقى معيدة في سياسة واقتصاد

علاقات و مجتمع

فرحة كبيرة تعيشها الطالبة آلاء حمدي فؤاد، لنجاحها في امتحانات الثانوية العامة في الشعبة الأدبية، وحصولها على ترتيب السادس مكرر، بعدما حصلت على مجموع 407.5 من 410.

Advertisements

تروي آلاء لـ"هن"، أنها تفاجأت صباح اليوم، بعدة اتصالات من أصدقائها يخبرونها أنها من المتفوقين، حيث سمعوا اسمها من بين المتوفين الذين أعلنهم الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم خلال مؤتمر اعتماد النتيجة.

لم تحدد "آلاء"، ساعات يومية لنفسها خلال المذاكرة، ولكنها تحرص على مذاكرة كافة الدرس والمواد التي تدرسها باستمرار، "ومش بقوم من المذاكرة إلا وأنا مخلصة المواد اللي مفروض تتذاكر"، حسب حديثها.

وحرصت أسرة الطالبة على توفير كافة متطلبات المذاكرة لها، ما بين المكان المناسب والأدوات التي تحتاجها خلال المذاكرة، بالإضافة إلى عدم الضغط عليها للمذاكرة مدة طويلة، "عمرهما ما ضغطوا عليا أو حد قالي قومي ذاكري هما عارفين أني بذاكر لواحدي"، وفقا لـ"آلاء".

تنوي "آلاء"، التحاق بكلية الاقتصاد والعلوم السياسية، وتحلم أن تصل فيها إلى أستاذة بالكلية، تنفيذا لرغبة والدها، الذي طالما حلم أن تعمل ابنته في مجال التدريس الجامعي.