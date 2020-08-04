والدة السادس مكرر أدبي: عندي توأم.. اطمنت على واحدة ولسه التاني

علاقات و مجتمع

مشاعر مقتضبة ما بين الفرح والخوف، عاشتها والدة الطالبة رغدة محمد بيومي محمد حسن، ابنة محافظة الإسكندرية، السادس مكرر على الشعبة الأدبية بمجموع 407.5، كونها لديها اثنين في المرحلة الثانوية، فقد اطمئن قلبها من أحدهم.

استقبلت الأم خبر نجاح ابنتها وحصولها على المركز السادس، بالزغاريد والأحضان، والتي قالت خلال حديثها لـ"هُن"، "كنت عارفة إن الوزير هيعتمدها الساعة 10 ونصف، ومردتش أفتح علشان مقلقش، قعدت أقرأ قرآن وأدعي، لقيت والدة صديق ابني تؤأم رغدة بتكلمني وتباركلي وهي ابنها في الثانوية، قالتلي مبروك قولتلها لسه النتيجة مظهرتش لما تظهر هباركلك لابنك، قالتلي بباركلك لرغدة طلعت من الأوائل".

Advertisements

لم تستطع الأم تمالك أعصابها فاختلط عليها الأمر ما بين شعور الفرح والقلق، "مقدرتش أمسك نفسي من الفرحة وقعدت أصرخ وأقول بنتي بنتي، وأحضن فيها، وبعد ما هديت اتظبطت شوية".

وعن الظروف التي عاشتها الأسرة بأسرها في ظل كورونا والإجراءات المتبعة للوقاية، قالت، "السنة دي كانت صعبة علينا كلنا كأولياء أمور وهما كانوا بينزلوا الامتحان كان تركيزي إنهم يرجعوا سلام، ده كان تاعب أعصابي، ولما بيرجعوا البيت كنت بستشهد إنهم بخير".

وتابعت الأم: "كانت بتحب تذاكر بالليل، كنت برتب وقتي بينهم، الحياة كانت واقفة عليا بشكل كامل خلال السنة دي، ولادي الإتنين مجتهدين وبيطلعوا من الأوائل كل سنة، مستنية اطمن على حسن هو شعبة الرياضة، أول ما عرف نتيجة أخته فضل يحضنها ويصورها ويقولي أنا أخت الأولى".

والتقطت الطالبة أطراف الحديث من والدتها وتحدثت عن كواليس المذاكرة في ظل الظروف الاستثنائية، قالت: "من شهر 3 كنا ملتزمين بالبيت، بشكر كل أساتذتي لأنهم لم يتخلو عننا بعد إغلاق المدارس، واستمرت متابعة الأساتذة معنا حتى ليلة الامتحان، وكانت المتابعة من خلال الإنترنت أو التليفون".

وحول اجتهادها في المذاكرة طوال العام، قالت: "كنت بذاكر 6 ساعات يوميا، خاصة بعد إغلاق المدارس، وشكر كل أستاذتي وأسرتي على تشجيعي ودعمي".