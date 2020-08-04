والدة الثاني مكرر في الثانوية: بنتي بتحب الحفظ.. "شبه المطربة بوسي وصوتها حلو زيها"

علاقات و مجتمع

بصوت مليئ بدموع الفرحة، وأصوات الزغاريد تتعالى في الخلفية، تحدثت الطالبة ريموندا أيمن عبده، صاحبة المركز الثاني مُكرر بالثانوية العامة، بالشعبة الأدبية، بمجموع 408 من 410، لـ "هُن" مُعبرة عن سعادتها الغامرة بما حصلت عليه، عقب عام كامل من التحصيل الدراسي، قائلة: "مبسوطة جدًا بالمجموع وكنت بذاكرله واعدله كويس جدًا".

ومن جانبها، أشادت والدة الطالبة، بابنتها صاحبة المركز الثاني، قائلة: "بنتي كانت بتذاكر من 8 الصبح لـ 12 بليل، غير إنها حفيظة أوي وبتحب الحفظ، مأهملتش أبدًا وكان وقتها كله للدراسة".

متابعة: "ممكن تقوم تتفرج شوية على التلفزيون، تقعد معانا حبة، لكن أغلب الوقت دراسة ومُذاكرة".

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وعن لحظة تلقي النتيجة، أكدت الأم ان الحظ لم يسمح لهن بسماع الأسم في التلفاز خلال مؤتمر إعلان النتائج، قائلة: "أنا كنت في المطبخ وريموندا نايمة، وفجأة انتبهنا لصوت الجيران بيزغرطوا وينادوا علينا قالولنا سمعنا أسمها في التلفزيون طلعت التاني، بقت الفرحة مش سيعانا".

وعن الكلية التي تطمح ابنتها للالتحاق بها، أكدت والدتها إنها تحلم بدراسة الإعلام جامعة القاهرة.

أما عن ملامح ابنتها التي شبهها رواد مواقع التواصل الاجتماعي، بملامح المُطربة "بوسي" أكدت والدتها أن زملاءها بالفعل يشبهونها بها بسبب تقارب ملامحهما بشكل كبير، قائلة: "فعلًا شبهها وصوتها حلو كمان زيها".