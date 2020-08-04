البنات تكسب في الأدبي ويتغيبن عن "الرياضة".. 18 طالبة تصدرن أوائل الثانوية العامة

علاقات و مجتمع

اعتمد الدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم، نتيجة الثانوية العامة 2020، مؤكّدًا أنَّ آخر ثانوية عامة بالشكل التقليدي تم اعتماد نتيجتها العام الحالي.

وغرد الجنس الناعم وحده في صدارة المركز الأول للشعبة الأدبية، فضلًا عن أوائل ذوي الهمم بين المكفوفين والدمج، بينما غابت الفتيات عن مراكز عن الشعبة العلمية للرياضيات التي سيطر عليها 3 طلاب من الذكور.

ويرصد "هُن" كشف بأسماء الأوائل من طالبات الثانوية العامة.

الشعبة الأدبية

بخصوص الشعبة الأدبية، استطعن الجنس الناعم السيطرة عليها بكامل قوتهن بـ 11 طالبة، وهن:

علا أحمد سعد إبراهيم، بمدرسة بنها الثانوية للبنات، المركز الأول على الجمهورية.

حبيبه محمود محمد، مدرسة عاطف السادات، المركز الثاني مكرر.

ريموندا أيمن عبده، مدرسة سانت ماري للغات، المركز الثاني مكرر.

شاهيناز أيمن عبدالله، مدرسة عمر بن الخطاب الثانوية بنات، المركز الثاني مكرر.

الآء حمدي فؤاد، مدرسة سان فنسان دي بول الخاصة، المركز السادس مكرر.

آيه تامر شوقي، مدرسة صقر قريش للغات، المركز السادس مكرر.

جمانة محمد الزغبي، مدرسة الرواد الخاصة لغات، المركز السادس مكرر.

رغدة محمد بيومي، مدرسة العجمى الثانوية بنات، المركز السادس مكرر.

ريهام عماد، مدرسة انشاص الرمل الثانوية، المركز السادس مكرر.

Advertisements

سهيله أحمد محمود، مدرسة الشهيد شريف السباعي، المركز السادس مكرر.

ندى ياسر جودة، مدرسة 25 يناير الثانوية، المركز السادس مكرر.

شعبة علمي علوم

استطاعت 5 فتيات السيطرة على المراكز الأولى في شعبة العلمي للعلوم، وهن:

الطالبة تسنيم محمد حسن محمد، مدرسة منفلوط الثانوية العامة، بالمركز الأول مكرر.

روان أحمد عبد المنعم محمد، بمدرسة شبرا الثانوية بنات، المركز الأول مكرر.

شهد محمد ابراهيم محمد، مدرسة خالد عالم الثانوية المشتركة، المركز الأول مكرر.

مريم محمود أحمد إسماعيل، بمدرسة السنطة الثانوية المشتركة، المركز الأول مكرر.

والطالبة ياسمين أسامة رجب، بمدرسة طهطا الثانوية بنات، المركز الأول مكرر.

المتفوقين من أصحاب الهمم

سيطر الجنس الناعم أيضًا على المراكز الأولى من المتفوين ذوي الهمم.

وحصلت الطالبة سامية محمد عبد الرحمن، بمدرسة النور ث للمكفوفين بالجيزة، على المركز الأول.

بينما حصلت الطالبة الزهراء عبد اللاه أحمد، بمدرسة الشيماء الثانوية بنات، على المركز الأول للدمج التعليمي.