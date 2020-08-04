الأولى أدبي على الثانوية العامة: الوزير مكلمنيش وبحلم أكون معيدة في الألسن

علاقات و مجتمع

صوت "مبحوح" يملؤه مزيج من مشاعر الخجل والسعادة، لم تكُن تتوقع الطالبة علا أحمد سعد، ابنة منطقة أتريب ببنها، الأولى منفردة على الثانوية العامة لعام 2020 بالشعبة الأدبية، بمجموع 409 درجة بنسبة 99.7%، الوصول لهذا المركز في ظل الظروف الاستثنائية التي تمر بها البلاد منذ تفشي فيروس كورونا المستجد.

روت الطالبة علا، كواليس استذكار دروسها في ظل هذة الظروف الاستئنائية، خلال حديثها لـ"الوطن"، قائلةً" كان معدل استذكار دروسي من 8 إلى 10 ساعات يوميا، كنت من أوائل مدرستى خلال المرحلتين الابتدائية والإعدادية ومختلف سنوات النقل".

وأشارت الطالبة، خلال حديثها، أن صاحب الفضل عليها هو والدها أحمد سعد إبراهيم الذى يعمل موظفا، ووالدتها التى كانت أحد أهم عناصر الدعم المعنوى وحافزا على التفوق، حيث وفرا لها سُبل الجهد والراحة، بالإضافة لزوج خالتي الذي بذل جهد كبير في تحفيزي معنويًا ونفسيًا إلى أن توفاه الله في فبراير الماضي.

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"حلمت مكالمة الوزير وتهنئته لي"، بهذه العبارة واصلت الطالبة حديثها، مضيفةً "كنت أتوقع أن أكن ضمن أوائل الثانوية العامة، ولكن لم تكن تكتمل فرحتي إذ لم يهاتفني الوزير كعادته، فقد سمعتها عبر البث المباشر على شاشات التلفزيون".

وعن ظروف استذكارها في ظل فيروس كورونا، قالت: "كنت باخد الدروس إلى أن عرقلت الظروف الاستئنائية وفيروس كورونا وقلبت الموازين، إذ اضطررنا للدراسة أونلاين، وهو ما سبب لي بعض المشكلات الكبرى، فهي لا تغن عن الدروس اليومية والتي بها تفاعل بشكل أكبر".

حاولت أسرة الطالبة توفير لها سُبل الراحة، وقالت والدتها التي استقبلت خبر حصولها على المركزالأول، بالزغاريد والأحضان، "حاولنا اقصاءها عن كل الأخبار التي تؤثر على حالتها النفسية طوال الوقت من تفشي الأعداد من المصابين والموتى، وتوفير لها المناخ المناسب للمذاكرة".

وعن أحلامها وطموحاتها قالت: "أتمنى دخول كلية الآلسن وأن أصبح عميدة بها".

ووجهت علا أحمد سعد، الشكر للرئيس عبد الفتاح السيسي على رؤيته وتوجهاته نحو تطوير المنظومة التعليمية في مصر، قائلة "أهدى نجاحى للرئيس الذى هو أب لكل طالب مصرى وكذلك للدكتور طارق شوقي وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، على المجهودات الجبارة التي يبذلها لتطوير التعليم، ووضع بذرة لتطوير التعليم ورفع اسم مصر عاليا".

وحول الكتاب المدرسي، أشارت إلى أنها كانت تعتمد عليه في المذاكرة إلى جانب الكتب الأخرى.