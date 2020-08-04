والدة أولى ثانوية عامة للمكفوفين: بتذاكر 12 ساعة.. وكنا متوقعين تبقى من الأوائل

علاقات و مجتمع

تعالى صوتها بالتهليل والدعاء، بمجرد إعلان تصدر اسم ابنتها سامية محمد عبدالرحمن، قائمة المتفوقين في الثانوية العامة للمكفوفين لعام 2020، متذكرة رحلة كفاح ابنتها للاجتهاد للوصول للمركز الأول على مستوى الجمهورية.

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"بنتي شاطرة ودايما بتطلع الأولى، وكنا متوقعين النتيجة رغم قلقنا وخوفنا".. بتلك الكلمات تبدأ والدة صاحبة المركز الأول على طلاب الثانوية العامة للمكفوفين، راوية لـ"هن" أن ابنتها تتميز بتنظيم الوقت ووضع خطط مناسبة لمذاكرة كل مادة، ما يجعلها تتصدر قائمة المتفوقين بين زملائها في المدرسة، "بس قولنا المرة دي المنافسة على مستوى الجمهورية كلها وهتبقى صعبة بس ربنا كرمنا".

تمضي "سامية" ما بين 8 إلى 12 ساعة يوميا في المذاكرة واسترجاع المواد، اعتمادا على الكتب المدرسية والخارجية المطبوعة على طريقة برايل، "بس كتب المدرسة أساسيا".

التهاني انهالت على أسرة الطالبة المتفوقة، منذ إعلان النتيجة، "لدرجة أني مش عارفة احتفل بيها، ولا أعملها حاجة حلوة".